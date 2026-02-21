Choque múltiple en la Avenida General Paz dejó 12 heridos

Una mujer de 40 años fue trasladada de urgencia al Hospital Santojanni, donde le diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico. Su cuadro generó mayor preocupación entre los rescatistas, que intervinieron con rapidez para asistir a las víctimas.

Otras once personas, entre ellas una adolescente de 15 años, recibieron atención médica en el lugar por parte del personal del SAME. Debido a la magnitud del accidente, se dispuso incluso la intervención de un helicóptero sanitario para agilizar la asistencia.

El operativo estuvo a cargo de los Bomberos del Grupo Especial de Rescate Saavedra, junto con agentes de Tránsito y efectivos de la Policía de la Ciudad. Los equipos trabajaron en la remoción de los vehículos y en la organización del traslado de los heridos.

Durante las tareas se redujeron dos carriles de la autopista, lo que provocó demoras y complicaciones en la circulación. Las causas del choque son materia de investigación y no se descarta que una maniobra imprudente haya desencadenado la colisión en cadena.