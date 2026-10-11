Hallaron muerto a uno de los kayakistas desaparecidos en Santa Teresita

La investigación quedó a cargo del fiscal Mascioli, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 1 de Mar del Tuyú, quien dispuso las pericias correspondientes y una autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

Una desaparición que movilizó a varias fuerzas

Barbero y Mendieta habían salido a navegar en kayak frente a Santa Teresita el 21 de septiembre. Durante aquella jornada, uno de ellos logró comunicarse con Prefectura para advertir que se encontraba a unas dos millas náuticas de la costa, aproximadamente 3,7 kilómetros, y tenía dificultades para regresar.

El llamado desencadenó un amplio operativo de búsqueda por mar, aire y tierra, con participación de Prefectura, la Armada Argentina y otras fuerzas. Sin embargo, los fuertes vientos y la escasa visibilidad complicaron los rastrillajes durante las primeras jornadas.

Las tareas abarcaron distintos sectores del Partido de La Costa y también se solicitó colaboración a embarcaciones pesqueras que navegaban por la zona.

Ahora, los esfuerzos se concentran en localizar a Félix Mendieta, mientras la Justicia intenta reconstruir lo sucedido durante aquella travesía. El resultado de la autopsia será fundamental para avanzar en una investigación que todavía mantiene numerosos interrogantes.