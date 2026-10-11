Hallaron muerto a uno de los kayakistas desaparecidos en Santa Teresita

Uno de los kayakistas, Oscar Barbero, de 64 años, fue encontrado sin vida en una playa de Las Toninas. Había desaparecido el 21 de septiembre.
Después de casi 20 días fue encontrado e identificado por su familia uno de los dos kayakistas desaparecidos frente a las costas de Santa Teresita. El cuerpo encontrado el sábado en una playa de Las Toninas pertenece a Oscar Barbero, de 64 años, quien había ingresado al mar junto a Félix Mendieta, de 43, cuyo paradero continúa siendo desconocido.
Fue la hija de Barbero quien reconoció la vestimenta y las pertenencias que llevaba consigo su padre. El hallazgo se había producido alrededor de las 9 del sábado, a la altura de la calle 4 y la playa, donde trabajaron efectivos policiales, Prefectura Naval Argentina y personal de Defensa Civil.
Entre los objetos recuperados había un llavero con referencias a Racing Club y a la Virgen de Luján, una llave de un vehículo Chery y un teléfono celular Motorola. Estos elementos permitieron orientar las primeras averiguaciones y establecer una posible vinculación con los hombres desaparecidos.
El cadáver, que presentaba un avanzado estado de descomposición, vestía una campera negra y verde flúor, pantalón y botas de neoprene negros.
La investigación quedó a cargo del fiscal Mascioli, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 1 de Mar del Tuyú, quien dispuso las pericias correspondientes y una autopsia para determinar las causas del fallecimiento.
Barbero y Mendieta habían salido a navegar en kayak frente a Santa Teresita el 21 de septiembre. Durante aquella jornada, uno de ellos logró comunicarse con Prefectura para advertir que se encontraba a unas dos millas náuticas de la costa, aproximadamente 3,7 kilómetros, y tenía dificultades para regresar.
El llamado desencadenó un amplio operativo de búsqueda por mar, aire y tierra, con participación de Prefectura, la Armada Argentina y otras fuerzas. Sin embargo, los fuertes vientos y la escasa visibilidad complicaron los rastrillajes durante las primeras jornadas.
Las tareas abarcaron distintos sectores del Partido de La Costa y también se solicitó colaboración a embarcaciones pesqueras que navegaban por la zona.
Ahora, los esfuerzos se concentran en localizar a Félix Mendieta, mientras la Justicia intenta reconstruir lo sucedido durante aquella travesía. El resultado de la autopsia será fundamental para avanzar en una investigación que todavía mantiene numerosos interrogantes.