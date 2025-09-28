Hugo Lescano: el detector de mentiras humano

Desde hace cuatro décadas, en su tarea como Trabajador Social (recibido en Universidad Nacional de Luján) se dedica a la investigación del comportamiento humano, convirtiéndose en el asesor y capacitador estrella de políticos y los empresarios más importantes del mundo hispano.

Entre el 2005 y hasta 2017 fue negociador en situación de crisis y conflicto -toma de rehenes- en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires, y desde 2019 es consultor en Lenguaje Corporal y Negociación de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En los próximos días editará su primer libro, "El detector de Mentiras", en donde vuelca todo su conocimiento en lenguaje corporal y narrará experiencias personales, anécdotas e historias nunca antes contadas y para el 2026 prepara un lanzamiento que, sin dudas, generará mucha polémica entre los argentinos.

El lenguaje corporal

El llamado "detector de mentiras humano" empezó este recorrido profesional a los 24 años, analizando lo que dicen los cuerpos que manejan un idioma universal. La importancia de descubrir el código basal de las personas -al momento de conocerlas- para saber si nos miente o no.

Que no te pase como a Lio Messi, si estás alguna vez en una cita y ves estas señales como las que hizo Antonella, te están pidiendo un beso 1. Movimiento nervioso de manos. / 2. Lo mira con sonrisa. / 3. Manos en posición de ruego. / 4. Toque en el antebrazo (zona de alta sensibilidad). / 5. Se toma el mentó ella misma como cuando damos un beso. / 6. Vuelve a mirarlo con sonrisa. / 7. Vuelve a tocarse el antebrazo.

Entre trampas y socios infieles

Por su profesionalidad y talento, Hugo Lescano ha sido contratado para prestar sus servicios a políticos y empresarios en Argentina, Bolivia, México, Colombia, España y el Caribe, pero sus anécdotas en la vida cotidiana suelen no tener desperdicio, como lo que le sucedió en la casa de un matrimonio amigo.

"El Detector de Mentiras" el primer libro de Hugo Lescano.

Un optimista patológico

A la hora de hablar de su juventud y las carencias económicas que tuvo, Hugo Lescano reconoce que fue un Pobre Premium y que esto le significó un gran aprendizaje. El no olvidar sus orígenes le permitió forjar su carácter y que sus amigos lo califiquen como un optimista patológico.

El video con el que Hugo Lescano comunicó su diagnostico de ELA en su cuenta de Instagram

La ELA es una vieja

Decidido y entusiasta Hugo Lescano siempre supo que su vida iba a estar ligada a viajes y conferencias. Hoy, con su diagnóstico de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) emprende un nuevo desafío y encara esta nueva etapa personal -y profesional- con el mismo empuje con el que ha superado cada obstáculo que se le cruzó.

"Motivación ELAborada" es el nombre de la serie de charlas que Hugo Lescano brinda por todo el país, y que el próximo 25 de octubre ofrecerá en Centro Cultural Recoleta

Una batalla diaria

Hugo Lescano repasa la actividad que realiza a diario para enfrentar su enfermedad, desde los mínimos ejercicios desde que se levanta, y también explica cómo planificó y proyecta su futuro profesional, mediante el uso de las novedades tecnológicas que están a su disposición.

La selfie de Hugo Lescano en una de sus jornadas de capacitación en el interior del país.

Lie to Me/Miénteme

Las mentiras y verdades de la famosa serie "Lie to Me" (también conocida como "Miénteme"), una referencia obligada cuando se habla de su profesión. Para el próximo año, Hugo Lescano anuncia el lanzamiento de una guía que puede transformarlo en el "Asesino del truco", el tradicional juego de cartas argentino.

Gato encerrado

Como sucede con mucha gente, Hugo Lescano también interactúa con la televisión cuando detecta "situaciones sospechosas" en sus protagonistas. Además, explica por qué está seguro de que Nicolás Pachelo -condenado a prisión perpetua- es inocente en el caso del crimen de María Marta García Belsunce.

¿Quién mató a María Marta García Belsunce?

Respecto a uno de los casos policiales más resonante de los últimos años de la historia argentina, Hugo Lescano sorprende al dar detalles sobre las declaraciones de un testigo que, según su experiencia profesional, indicarían que conoce o tiene información concreta sobre quién fue el asesino de María Marta García Belsunce.

Hugo Lescano aprendió desde muy joven a enfrentar -sin lamentarse- cada uno de los desafíos que le presentó la vida.

Con decisión y perseverancia superó cada uno de eso escollos y siempre salió fortalecido, un auténtico resiliente que nunca da el brazo a torcer.

Hoy, el investigador y docente -además de dar clases en la universidad- tiene su propio campus on line, con 1700 estudiantes de todo el mundo que se certifican como analistas del lenguaje corporal.

Por su seriedad profesional y su trascendencia internacional, su nombre se ha transformado en una marca, por eso, en toda Iberoamérica lo conocen como Hugo Lescano: el detector de mentiras humano.

