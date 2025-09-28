Hugo Lescano: el detector de mentiras humano

El especialista en comunicación no verbal asegura que “No existen buenos mentirosos, sino malos observadores” y devela secretos de su vida y su profesión. Y brinda una revelación impactante sobre el caso María Marta García Belsunce.
Repasar el Curriculum Vitae de Hugo Lescano es una tarea atrapante. Actualmente se desempeña como Director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal y del Centro Certificador de Coaching Dialéctico con sede en Buenos Aires.
Desde hace cuatro décadas, en su tarea como Trabajador Social (recibido en Universidad Nacional de Luján) se dedica a la investigación del comportamiento humano, convirtiéndose en el asesor y capacitador estrella de políticos y los empresarios más importantes del mundo hispano.
Entre el 2005 y hasta 2017 fue negociador en situación de crisis y conflicto -toma de rehenes- en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires, y desde 2019 es consultor en Lenguaje Corporal y Negociación de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En los próximos días editará su primer libro, "El detector de Mentiras", en donde vuelca todo su conocimiento en lenguaje corporal y narrará experiencias personales, anécdotas e historias nunca antes contadas y para el 2026 prepara un lanzamiento que, sin dudas, generará mucha polémica entre los argentinos.
El llamado "detector de mentiras humano" empezó este recorrido profesional a los 24 años, analizando lo que dicen los cuerpos que manejan un idioma universal. La importancia de descubrir el código basal de las personas -al momento de conocerlas- para saber si nos miente o no.
Por su profesionalidad y talento, Hugo Lescano ha sido contratado para prestar sus servicios a políticos y empresarios en Argentina, Bolivia, México, Colombia, España y el Caribe, pero sus anécdotas en la vida cotidiana suelen no tener desperdicio, como lo que le sucedió en la casa de un matrimonio amigo.
A la hora de hablar de su juventud y las carencias económicas que tuvo, Hugo Lescano reconoce que fue un Pobre Premium y que esto le significó un gran aprendizaje. El no olvidar sus orígenes le permitió forjar su carácter y que sus amigos lo califiquen como un optimista patológico.
Decidido y entusiasta Hugo Lescano siempre supo que su vida iba a estar ligada a viajes y conferencias. Hoy, con su diagnóstico de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) emprende un nuevo desafío y encara esta nueva etapa personal -y profesional- con el mismo empuje con el que ha superado cada obstáculo que se le cruzó.
Hugo Lescano repasa la actividad que realiza a diario para enfrentar su enfermedad, desde los mínimos ejercicios desde que se levanta, y también explica cómo planificó y proyecta su futuro profesional, mediante el uso de las novedades tecnológicas que están a su disposición.
Las mentiras y verdades de la famosa serie "Lie to Me" (también conocida como "Miénteme"), una referencia obligada cuando se habla de su profesión. Para el próximo año, Hugo Lescano anuncia el lanzamiento de una guía que puede transformarlo en el "Asesino del truco", el tradicional juego de cartas argentino.
Como sucede con mucha gente, Hugo Lescano también interactúa con la televisión cuando detecta "situaciones sospechosas" en sus protagonistas. Además, explica por qué está seguro de que Nicolás Pachelo -condenado a prisión perpetua- es inocente en el caso del crimen de María Marta García Belsunce.
Respecto a uno de los casos policiales más resonante de los últimos años de la historia argentina, Hugo Lescano sorprende al dar detalles sobre las declaraciones de un testigo que, según su experiencia profesional, indicarían que conoce o tiene información concreta sobre quién fue el asesino de María Marta García Belsunce.
Hugo Lescano aprendió desde muy joven a enfrentar -sin lamentarse- cada uno de los desafíos que le presentó la vida.
Con decisión y perseverancia superó cada uno de eso escollos y siempre salió fortalecido, un auténtico resiliente que nunca da el brazo a torcer.
Hoy, el investigador y docente -además de dar clases en la universidad- tiene su propio campus on line, con 1700 estudiantes de todo el mundo que se certifican como analistas del lenguaje corporal.
Por su seriedad profesional y su trascendencia internacional, su nombre se ha transformado en una marca, por eso, en toda Iberoamérica lo conocen como Hugo Lescano: el detector de mentiras humano.
