El youtuber Chatterbox y su padre murieron en un choque en la Ruta 5

El accidente se produjo a la altura del kilómetro 349, cerca de la ciudad bonaerense de Pehuajó. La madre y la hermana del creador de contenidos sufrieron heridas y fueron trasladadas a un hospital de la zona.
El youtuber Sebastián Funes, conocido como Chatterbox en las redes sociales, murió junto a su padre Juan Manuel tras un accidente automovilístico ocurrido el domingo por la tarde sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 349, en las cercanías de la ciudad bonaerense de Pehuajó.
Según informaron fuentes policiales, en el siniestro estuvieron involucrados una camioneta Chevrolet S-10 y un automóvil Honda Civic. Las primeras pericias indican que la colisión fue frontal y se produjo cuando uno de los vehículos intentó sobrepasar a un camión Scania con acoplado en un tramo recto de la ruta.
En el Honda Civic viajaba el youtuber Chatterbox junto a su familia. Además de la muerte del creador de contenido -con más de 1,5 millones de suscriptores en las redes- y de su padre, su madre, Vanesa, y su hermana, Francesca, resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital de la zona para recibir atención médica.
Por su parte, los ocupantes de la Chevrolet S-10, residentes de Carlos Casares, también sufrieron heridas por el choque y fueron atendidos por un grupo de médicos.
Este lunes, los restos de Sebastián Funes y su padre son velados en una ceremonia organizada por la Cooperativa Eléctrica de Pehuajó.
Nacido en Pehuajó hace 27 años, Chatterbox vivía en la actualidad junto a su familia en el barrio porteño de Caballito. El creador de contenido se había consolidado como una de las figuras más populares del ámbito de los videojuegos. Su canal de YouTube, que superaba los 1,5 millones de suscriptores, estaba dedicado a gameplays, reacciones, clips humorísticos y comentarios sobre títulos de gran popularidad entre el público joven, como Fortnite, Stumble Guys y The Backrooms Game.
Además de su presencia en YouTube, mantenía una activa comunidad en Twitch, donde reunía a más de 114.000 seguidores, y compartía fragmentos de sus contenidos en TikTok, ampliando así su alcance en distintas plataformas.
La noticia de su fallecimiento provocó una profunda conmoción entre sus seguidores y la comunidad de creadores de contenido. Cientos de usuarios expresaron su pesar y enviaron mensajes de despedida y condolencias a través de las redes sociales, resaltando el impacto que Chatterbox había tenido en su audiencia. Su muerte generó un fuerte pesar tanto en su ciudad natal, Pehuajó, como en el ámbito digital, donde era ampliamente reconocido.
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