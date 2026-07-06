El youtuber Chatterbox y su padre murieron en un choque en la Ruta 5

Este lunes, los restos de Sebastián Funes y su padre son velados en una ceremonia organizada por la Cooperativa Eléctrica de Pehuajó.

Chatterbox, de 27 años, tenía una comunidad de 1,5 millones de suscriptores.

Quién era el youtuber Chatterbox

Nacido en Pehuajó hace 27 años, Chatterbox vivía en la actualidad junto a su familia en el barrio porteño de Caballito. El creador de contenido se había consolidado como una de las figuras más populares del ámbito de los videojuegos. Su canal de YouTube, que superaba los 1,5 millones de suscriptores, estaba dedicado a gameplays, reacciones, clips humorísticos y comentarios sobre títulos de gran popularidad entre el público joven, como Fortnite, Stumble Guys y The Backrooms Game.

Además de su presencia en YouTube, mantenía una activa comunidad en Twitch, donde reunía a más de 114.000 seguidores, y compartía fragmentos de sus contenidos en TikTok, ampliando así su alcance en distintas plataformas.

La noticia de su fallecimiento provocó una profunda conmoción entre sus seguidores y la comunidad de creadores de contenido. Cientos de usuarios expresaron su pesar y enviaron mensajes de despedida y condolencias a través de las redes sociales, resaltando el impacto que Chatterbox había tenido en su audiencia. Su muerte generó un fuerte pesar tanto en su ciudad natal, Pehuajó, como en el ámbito digital, donde era ampliamente reconocido.