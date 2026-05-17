Vaca Muerta proyecta 40.000 nuevos empleos y salarios de hasta $7 millones

La expansión de la actividad petrolera impulsará búsquedas laborales en áreas técnicas, operativas y profesionales en Neuquén.
Vaca Muerta prevé la creación de 40.000 puestos de trabajo en los próximos cuatro años como consecuencia del crecimiento sostenido de la producción de hidrocarburos no convencionales en la cuenca neuquina. El aumento de inversiones privadas, las obras de infraestructura energética y la necesidad de sostener las exportaciones posicionan al sector como uno de los principales motores económicos del país. Las empresas ya comenzaron a delinear búsquedas para cubrir vacantes operativas, técnicas y profesionales vinculadas a la actividad petrolera.
Los perfiles requeridos abarcan desde trabajadores de campo hasta especialistas con formación universitaria. Entre los puestos más demandados aparecen mecánicos, electricistas, electromecánicos, químicos, maquinistas y choferes con licencia profesional para transporte pesado. También se necesitarán ingenieros en petróleo, geólogos, expertos en automatización, medio ambiente y seguridad e higiene, además de personal administrativo y de servicios para logística, hotelería, mantenimiento y catering en campamentos petroleros.
En paralelo al crecimiento de la actividad, el gobierno de Neuquén impulsa programas de capacitación gratuitos junto con sindicatos y compañías del sector. Los cursos y becas buscan acelerar la formación de trabajadores para cubrir la demanda laboral proyectada en la región. El objetivo oficial es preparar mano de obra calificada ante un escenario de expansión que requerirá personal especializado en distintas etapas de producción y operación.
Los salarios dentro de Vaca Muerta figuran entre los más altos del mercado laboral argentino debido a la complejidad técnica de las tareas y los regímenes de trabajo rotativos. Actualmente, los sueldos iniciales rondan los $2.900.000 mensuales, mientras que los perfiles con mayor experiencia o funciones críticas en pozo pueden superar los $7.000.000 netos. A eso se suman adicionales específicos del sector, como compensaciones por zona y la Asignación Permanente Vaca Muerta, que continúan actualizándose en paritarias petroleras.
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