Vaca Muerta proyecta 40.000 nuevos empleos y salarios de hasta $7 millones

Vaca Muerta prevé la creación de 40.000 puestos de trabajo en los próximos cuatro años como consecuencia del crecimiento sostenido de la producción de hidrocarburos no convencionales en la cuenca neuquina. El aumento de inversiones privadas, las obras de infraestructura energética y la necesidad de sostener las exportaciones posicionan al sector como uno de los principales motores económicos del país. Las empresas ya comenzaron a delinear búsquedas para cubrir vacantes operativas, técnicas y profesionales vinculadas a la actividad petrolera.