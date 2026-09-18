La justicia suspendió el aumento de tarifas eléctricas en la provincia de Buenos Aires

Alcanza a Edelap, EDES, EDEA, y EDEN, debido a que no hubo un llamado a consulta pública. Esta semana, también hizo lugar a un amparo de una empresa en Quilmes a la que se le cortó el suministro eléctrico.
La Justicia suspendió este viernes el aumento en las tarifas de electricidad que se venían aplicando desde agosto en la provincia de Buenos Aires, tras una medida cautelar presentada por el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.
La decisión fue tomada por un juzgado de Bahía Blanca y alcanza a las firmas Empresa Distribuidora La Plata (Edelap); Empresa Distribuidora de Energía Sur (EDES); Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA) y a Empresa Distribuidora de Energía (EDEN).
A partir de esta resolución, las compañías deberán aplicar el cuadro tarifario anterior al incremento. A su vez, aquellos usuarios que ya habían pagado los nuevos valores recibirán un saldo a favor en la siguiente factura.
“Tras una presentación que hicimos desde Defensoría la Justicia ordenó suspender el aumento de la tarifa eléctrica en la Provincia. Las empresas distribuidoras no pueden trasladar aumentos a las familias sin cumplir con la obligación legal de informar y debatir previamente”, manifestó Lorenzino desde sus redes sociales tras la resolución.
La determinación fue adoptada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, a cargo de Agustín López Coppola, quien suspendió la Resolución 585/2026 del Ministerio Infraestructura y Servicios Públicos firmada por el gobierno de Axel Kicillof.
Según Lorenzino, antes de la aplicación de nuevos aumentos se requiere de una audiencia pública que permita la participación de los usuarios, con el objetivo de que puedan acceder a toda la información disponible.
La medida se conoce en la misma semana en la que un juez federal impidió que la empresa Edesur cortara el suministro eléctrico a una fábrica de Quilmes, Protefilm , que recibió facturas por más de $174 millones y denunció aumentos de hasta más del 300% en cargos vinculados al Mercado Eléctrico Mayorista.
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