La justicia suspendió el aumento de tarifas eléctricas en la provincia de Buenos Aires

Tras una presentación que hicimos desde @defensoriaPBA la Justicia ordenó suspender el aumento de la tarifa eléctrica en la Provincia.



Las empresas distribuidoras no pueden trasladar aumentos a las familias sin cumplir con la obligación legal de informar y debatir previamente. — Guido Lorenzino (@GLorenzino) September 18, 2026

El fallo

La determinación fue adoptada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, a cargo de Agustín López Coppola, quien suspendió la Resolución 585/2026 del Ministerio Infraestructura y Servicios Públicos firmada por el gobierno de Axel Kicillof.

Según Lorenzino, antes de la aplicación de nuevos aumentos se requiere de una audiencia pública que permita la participación de los usuarios, con el objetivo de que puedan acceder a toda la información disponible.

La medida se conoce en la misma semana en la que un juez federal impidió que la empresa Edesur cortara el suministro eléctrico a una fábrica de Quilmes, Protefilm , que recibió facturas por más de $174 millones y denunció aumentos de hasta más del 300% en cargos vinculados al Mercado Eléctrico Mayorista.