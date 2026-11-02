Río de Janeiro: un turista argentino y un instructor murieron en accidente de ala delta

Menescal, quien presenció el hecho, señaló que las condiciones climáticas eran favorables y que las primeras hipótesis apuntan a una posible maniobra brusca, aunque aclaró que todavía no se descarta que el piloto haya sufrido una indisposición.

Los bomberos fueron alertados a las 11:23 y encontraron a ambos ocupantes en estado grave y con paro cardiorrespiratorio. En el operativo participaron equipos de rescate terrestre y marítimo, además de un helicóptero.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Municipal Miguel Couto, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El Club de Vuelo Libre de São Conrado expresó sus condolencias a los familiares y aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. Además, informó que recuperó dos cámaras que podrían haber registrado el accidente y pidió manejar la información con responsabilidad mientras avanza la investigación.