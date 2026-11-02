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Río de Janeiro: un turista argentino y un instructor murieron en accidente de ala delta

Adrián Guillermo Arismendi, oriundo de Puerto Deseado, falleció junto al brasileño Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos tras estrellarse contra un muro.

Un turista argentino de 26 años murió en un accidente de ala delta en Río de Janeiro, Brasil, junto al instructor que pilotaba el equipo. La víctima fue identificada como Adrián Guillermo Arismendi, oriundo de Puerto Deseado, Santa Cruz, quien había llegado a la ciudad el domingo junto a un grupo de amigos.

El otro fallecido fue Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, un instructor brasileño de 45 años, según informaron medios brasileños citando fuentes oficiales.

Fueron trasladados a un hospital de Río de Janeiro.

Fueron trasladados a un hospital de Río de Janeiro.

El accidente ocurrió en la zona de aterrizaje de la playa de São Conrado, donde el ala delta realizó un giro a baja altura y terminó impactando contra la rampa ubicada junto a un muro.

Menescal, quien presenció el hecho, señaló que las condiciones climáticas eran favorables y que las primeras hipótesis apuntan a una posible maniobra brusca, aunque aclaró que todavía no se descarta que el piloto haya sufrido una indisposición.

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Los bomberos fueron alertados a las 11:23 y encontraron a ambos ocupantes en estado grave y con paro cardiorrespiratorio. En el operativo participaron equipos de rescate terrestre y marítimo, además de un helicóptero.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Municipal Miguel Couto, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El Club de Vuelo Libre de São Conrado expresó sus condolencias a los familiares y aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. Además, informó que recuperó dos cámaras que podrían haber registrado el accidente y pidió manejar la información con responsabilidad mientras avanza la investigación.

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