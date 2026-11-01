La Ciudad iluminará monumentos y edificios por la visita del Papa León XIV

La iniciativa comenzará este domingo a las 20, se extenderá hasta el 12 de noviembre e incluirá edificios emblemáticos, espacios públicos y 37 templos porteños.
La Ciudad de Buenos Aires iluminará monumentos, edificios emblemáticos y templos en homenaje a la visita del Papa León XIV. La iniciativa comenzará este domingo a las 20 y se extenderá hasta el jueves 12 de noviembre, un día después de que el Sumo Pontífice continúe su recorrido por Latinoamérica con destino a Lima, Perú.
Según informó el Gobierno porteño, la propuesta incluirá una transmisión en vivo que comenzará en el Obelisco y recorrerá distintos puntos representativos de la capital. Entre ellos estarán la Floralis Genérica, el Planetario Galileo Galilei, el Teatro Colón, el Puente de la Mujer, la Usina del Arte, el Cabildo y la Torre Monumental de los Ingleses.
También formarán parte del homenaje la Torre Espacial del Parque de la Ciudad, el Palacio Lezama, el Puente Pacífico y la Pirámide de Mayo. El plan contempla, además, la iluminación de 37 templos porteños: 33 recibirán intervenciones artísticas por primera vez, mientras que otros cuatro, entre ellos la Catedral Metropolitana, tendrán sus sistemas de iluminación modernizados.
Desde el Ejecutivo local señalaron que el objetivo es poner en valor el patrimonio arquitectónico y religioso de Buenos Aires, reforzar su identidad nocturna y mejorar las condiciones de los recorridos para vecinos y fieles durante las jornadas de la visita papal.
León XIV llegará al país el próximo domingo para realizar su primera visita oficial, que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre. Durante su estadía tiene previstos encuentros en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, con actividades religiosas y visitas a distintas instituciones.
La agenda comenzará el lunes 9 con una visita al Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole. Ese mismo día, a las 11.30, el Papa celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. El martes 10 viajará a Córdoba para oficiar una ceremonia a las 10 en la Escuela de Aviación Militar y luego regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia juvenil en Palermo. En su última jornada, visitará la cárcel de Devoto y encabezará la misa de cierre en la Basílica de Luján.
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