La Ciudad iluminará monumentos y edificios por la visita del Papa León XIV

La agenda del Papa en Argentina comenzará el próximo lunes.

La agenda de León XIV en Argentina

León XIV llegará al país el próximo domingo para realizar su primera visita oficial, que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre. Durante su estadía tiene previstos encuentros en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, con actividades religiosas y visitas a distintas instituciones.

La agenda comenzará el lunes 9 con una visita al Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole. Ese mismo día, a las 11.30, el Papa celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. El martes 10 viajará a Córdoba para oficiar una ceremonia a las 10 en la Escuela de Aviación Militar y luego regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia juvenil en Palermo. En su última jornada, visitará la cárcel de Devoto y encabezará la misa de cierre en la Basílica de Luján.