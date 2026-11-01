Al menos 15 turistas extranjeros llegaron intoxicados a Ezeiza tras viajar desde Ushuaia

El aviso permitió activar los protocolos de emergencia aeroportuaria y disponer de personal sanitario para recibir a los turistas afectados.

Una vez en Ezeiza, los pasajeros fueron asistidos por profesionales de la empresa de emergencias contratada por el aeropuerto, que les suministraron hidratación y realizaron controles médicos. Ocho de ellos recibieron medicación.

En un primer momento, las autoridades indicaron que todos se encontraban fuera de peligro y que ninguno había requerido traslado a un centro asistencial. Sin embargo, posteriormente se conoció que dos de los intoxicados habían sido internados.

Investigan alimentos consumidos en Ushuaia

Las primeras averiguaciones apuntan a una posible intoxicación alimentaria ocurrida antes de que los turistas abordaran los vuelos hacia Buenos Aires.

Desde Aerolíneas Argentinas señalaron que no existen indicios de que el problema estuviera relacionado con el servicio de comidas ofrecido durante el viaje aéreo, debido a que los afectados integraban un mismo grupo turístico que había compartido alimentos en Ushuaia.

Además, la compañía informó que algunos integrantes de ese contingente ni siquiera llegaron a abordar el avión porque ya presentaban síntomas mientras permanecían en el aeropuerto de Tierra del Fuego.

Entre las hipótesis analizadas figura el consumo de alimentos durante la travesía en crucero. Algunos testimonios mencionaron viandas con atún y pollo, mientras que otras fuentes indicaron que los turistas habían comido hamburguesas que podrían haber estado en mal estado.

Hasta el momento, no se estableció oficialmente cuál de esos alimentos habría provocado los cuadros de intoxicación.

En los últimos días habían arribado al puerto de Ushuaia dos cruceros, uno de origen noruego y otro chileno, aunque todavía no se había confirmado en cuál de las embarcaciones viajaban los pasajeros afectados.

El operativo sanitario concluyó durante la madrugada del domingo, mientras continuaban las averiguaciones para determinar el origen del episodio y establecer las circunstancias en las que se produjo la presunta intoxicación alimentaria.