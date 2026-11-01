Al menos 15 turistas extranjeros llegaron intoxicados a Ezeiza tras viajar desde Ushuaia

Al menos 15 pasajeros extranjeros presentaron síntomas de intoxicación tras viajar desde Ushuaia en vuelos de Aerolíneas Argentinas. El operativo sanitario se extendió durante casi seis horas y ocho afectados recibieron medicación.
Al menos 15 turistas extranjeros llegaron al aeropuerto internacional de Ezeiza con síntomas de intoxicación después de viajar desde Ushuaia en vuelos de Aerolíneas Argentinas, lo que obligó a desplegar un operativo sanitario que se extendió durante casi seis horas. Aunque inicialmente se informó que ninguno de los afectados necesitó hospitalización, posteriormente trascendió que dos personas debieron ser internadas.
El episodio comenzó el sábado alrededor de las 20.30 y la asistencia médica se prolongó hasta pasadas las 2 de la madrugada del domingo. Los pasajeros presentaban distintos síntomas compatibles con una intoxicación alimentaria y fueron atendidos por personal sanitario en la terminal aérea.
Según la información difundida, entre los afectados había 12 ciudadanos franceses, uno alemán, uno australiano y uno noruego, quienes habían llegado a la capital fueguina a bordo de un crucero antes de continuar su viaje hacia Buenos Aires.
La situación fue advertida durante el vuelo AR1953 de Aerolíneas Argentinas, cuando el comandante comunicó al control aéreo que varios pasajeros presentaban síntomas de intoxicación y solicitó asistencia médica para el momento del aterrizaje.
El aviso permitió activar los protocolos de emergencia aeroportuaria y disponer de personal sanitario para recibir a los turistas afectados.
Una vez en Ezeiza, los pasajeros fueron asistidos por profesionales de la empresa de emergencias contratada por el aeropuerto, que les suministraron hidratación y realizaron controles médicos. Ocho de ellos recibieron medicación.
En un primer momento, las autoridades indicaron que todos se encontraban fuera de peligro y que ninguno había requerido traslado a un centro asistencial. Sin embargo, posteriormente se conoció que dos de los intoxicados habían sido internados.
Las primeras averiguaciones apuntan a una posible intoxicación alimentaria ocurrida antes de que los turistas abordaran los vuelos hacia Buenos Aires.
Desde Aerolíneas Argentinas señalaron que no existen indicios de que el problema estuviera relacionado con el servicio de comidas ofrecido durante el viaje aéreo, debido a que los afectados integraban un mismo grupo turístico que había compartido alimentos en Ushuaia.
Además, la compañía informó que algunos integrantes de ese contingente ni siquiera llegaron a abordar el avión porque ya presentaban síntomas mientras permanecían en el aeropuerto de Tierra del Fuego.
Entre las hipótesis analizadas figura el consumo de alimentos durante la travesía en crucero. Algunos testimonios mencionaron viandas con atún y pollo, mientras que otras fuentes indicaron que los turistas habían comido hamburguesas que podrían haber estado en mal estado.
Hasta el momento, no se estableció oficialmente cuál de esos alimentos habría provocado los cuadros de intoxicación.
En los últimos días habían arribado al puerto de Ushuaia dos cruceros, uno de origen noruego y otro chileno, aunque todavía no se había confirmado en cuál de las embarcaciones viajaban los pasajeros afectados.
El operativo sanitario concluyó durante la madrugada del domingo, mientras continuaban las averiguaciones para determinar el origen del episodio y establecer las circunstancias en las que se produjo la presunta intoxicación alimentaria.
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