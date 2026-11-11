"Este país tiene desde ahora dos Papas", dijo León XIV al despedirse de la Argentina

Durante esa celebración, el Pontífice volvió a recordar a Francisco y convocó a los argentinos a superar las divisiones. “Argentina, levántate y camina”, expresó ante los fieles. En su homilía, pidió fortalecer la solidaridad y sostuvo que la reconciliación es fundamental para construir un futuro basado en el amor.

“Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia, con nuestro presente, para generar un futuro nuevo donde sea el amor el que tenga la última palabra”, afirmó. También le dio un lugar central a la Virgen de Luján, a quien recordó porque su pontificado comenzó el 8 de mayo, fecha en la que se celebra a la patrona de la Argentina, y le pidió que acompañara su misión al frente de la Iglesia y el camino del pueblo argentino.

La gira había comenzado el domingo con la llegada de León XIV a Buenos Aires, donde fue recibido oficialmente y mantuvo un encuentro con el presidente Javier Milei. El lunes, visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde se reunió con residentes y trabajadores de la institución dedicada a la atención de personas con discapacidad. Allí afirmó: “El progreso de una Nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad”.

Ese mismo día, el Papa celebró una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, y participó de encuentros con representantes de la Iglesia y del mundo del trabajo. El martes viajó a Córdoba, donde encabezó una celebración religiosa ante más de 600.000 personas y se reunió con integrantes del clero. Por la noche, ya de regreso en Buenos Aires, participó de una vigilia con jóvenes.

La visita también representó un acontecimiento histórico para la Iglesia argentina: fue el primer viaje de un Papa al país desde 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segunda visita. Durante su estadía, León XIV desarrolló una agenda que combinó celebraciones religiosas, encuentros institucionales y actividades con distintos sectores de la sociedad.

Tras despedirse de la Argentina, el Pontífice continuará su gira sudamericana en Perú, un país con el que mantiene una estrecha relación por sus años de actividad pastoral y su posterior desempeño como obispo de Chiclayo.