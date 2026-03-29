Mas de 8.000 corredores participaron del Festival Farmacity 2026 en Palermo

Los Bosques de Palermo fueron el epicentro de una nueva jornada del Festival Farmacity, con múltiples propuestas vinculadas al bienestar, a partir del movimiento, la música y actividades para todas las edades.
Más de 8.000 corredores eligieron la sexta edición del Festival Farmacity que se consolidó como un punto de encuentro para miles de familias, combinó carreras y actividades gratuitas para todas las edades, con el objetivo de promover experiencias y hábitos saludables.
Fátima Carnero, owner de Experiencia de Marca y Marketing en Farmacity, señaló que “en cada edición del Festival Farmacity buscamos innovar con más y mejores propuestas. Este año invitamos a compartir el bienestar a través de experiencias simples y accesibles. Nos llena de alegría ver cómo tantas personas se suman a este evento y toman la propuesta como propia para conectarse con la vida saludable. Durante todo un día pusimos el cuerpo en movimiento e hicimos vibrar al pulmón de la ciudad”.
Y remarcó; “Vemos que nuestra comunidad espera cada año el Festival Farmacity para participar activamente Cada uno en su forma, estilo y modalidad. Esto nos entusiasma y alienta a seguir pensando propuestas superadoras que pongan en valor nuestro propósito: crear oportunidades de bienestar y experiencias que mejoren la vida de las personas”.
Una de las características distintivas del Festival Farmacity, que lleva seis ediciones superando en calidad y cantidad las diferentes propuestas, es la generación de espacios y momentos para alcanzar el bienestar con lo mejor de cada uno, conectando con el movimiento, la superación personal y el disfrute, en clave de mejora de la calidad de vida física y emocional.
Este año también incorporó una modalidad deportiva por equipos pensada para que cada persona pueda compartir con familia y amigos de actividades físicas y disfrutarla a su propio ritmo, fortaleciendo el espíritu participativo e inclusivo. Asimismo, la aplicación Háblalo contó con un apartado especial dentro del predio a través de códigos QR, facilitando herramientas de comunicación accesible para todos los asistentes.
El inicio de la jornada fue la tradicional carrera de 10 K, la caminata participativa de 3K y la modalidad 1K kids para chicos, que reunieron a más de 8 mil inscriptos. Luego, en el escenario principal se ofreció una agenda abierta de actividades gratuitas que invitó a moverse y divertirse con buena música, clases de yoga, zumba, calistenia, stretching, ritmos latinos y entrenamiento funcional.
Los asistentes encontraron una gran oferta de iniciativas centradas en la salud y el bienestar. Con stands de más de 30 marcas líderes que ofrecieron activaciones, juegos, samplings y propuestas vinculadas al autocuidado, la belleza, la nutrición y el bienestar.
Además, estuvieron los clásicos food trucks con variadas opciones de alimentación saludable y áreas recreativas pensadas especialmente para el disfrute de los chicos y sus familias en un ambiente cuidado para todos.
Todos los formatos que integran el ecosistema de Farmacity -la red de farmacias, Simplicity, Get The Look y The Food Market- se dieron cita y acompañaron el Festival, invitando con sus experiencias relacionadas con la salud, la belleza, la alimentación saludable y el autocuidado, reforzando la mirada integral del bienestar, pilar clave de la compañía.
En línea con su compromiso con la comunidad y el cuidado del ambiente, el Festival Farmacity volvió a implementar un esquema integral de reciclaje impulsado por Simplicity para la recuperación de papel, cartón, vidrio y envases limpios, complementado con la presencia de un Punto Verde Móvil del Gobierno de la Ciudad para recibir residuos especiales, tales como aparatos electrónicos, pilas y aceite vegetal usado.
Con una convocatoria creciente y una propuesta cada vez más diversa, el Festival Farmacity continúa consolidándose como un espacio de encuentro donde el bienestar se vive de manera cercana, cotidiana y compartida. Los mejores momentos de la sexta edición ya se encuentran disponibles en las redes sociales oficiales de Farmacity y en www.farmacity.com