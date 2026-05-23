El trapero Duki se suma al equipo 9Z Globant que viaja a Alemania al Mundial de Counter-Strike 2

Es uno de los conjuntos más importantes de Latinoamérica y tiene presencia competitiva en los cinco continentes. 9Z Globant forma parte del ecosistema "BA in Game". Este proyecto es impulsado por el gobierno de la Ciudad.
El trapero Duki es el nuevo integrante del 9Z Globant, el equipo argentino que va a disputar en junio el Major de Counter-Strike 2 en Colonia, Alemania, y consolidar su presencia en la escena mundial del gaming. Conocido popularmente como "La Violeta", es uno de los equipos más importantes de Latinoamérica, con presencia competitiva en los cinco continentes.
El viernes por la tarde hubo un showmatch de Counter-Strike 2 con la participación de creadores de contenido, invitados especiales y figuras de la música y la comunidad gamer como Coscu, Guisho, mks, Goncho, Spreen, Zeko, Duende, Coker, Lit y King, en el que despidieron al equipo 9Z Globant que viaja a Alemania.
9Z forma parte del ecosistema "BA In Game", un proyecto del Gobierno de la Ciudad que busca impulsar la industria y transformar a Buenos Aires en un polo del gaming y los esports en la sede de Barracas (Algarrobo 1041), donde se hizo el evento que estuvo orientado al entretenimiento y la generación de contenido en vivo.
“En el mundo hay 3 mil millones de gamers y unos 26 millones en Argentina: más de la mitad del país juega o compite en este universo. Detrás de tanta pasión y energía también hay una industria global en expansión que mueve casi 300 mil millones de dólares por año. No entender que esto es de verdad es mirar para otro lado”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en la sede de BA In Game.
El espacio de más de 12 mil metros cuadrados en el Centro Metropolitano de Diseño es el punto de encuentro del ecosistema gamer en la Ciudad. Funciona como sede de competencias locales e internacionales, clubes de e-sports, estudios de streaming, laboratorios de desarrollo y espacios de formación académica e incubación.
La industria de los videojuegos genera en la Ciudad un volumen cercano a los 100 millones de dólares y concentra el 46% de las empresas de ese mercado del país, consolidando a Buenos Aires como un territorio estratégico para el desarrollo de la industria.
“El gaming representa una enorme oportunidad de desarrollo económico para la Ciudad. Desde BA In Game trabajamos para consolidar un ecosistema que genere inversión, empleo y nuevas oportunidades en una de las industrias con mayor proyección”, destacó el ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernán Lombardi.
La Ciudad será sede el próximo año del FiRe Major Buenos Aires 2027, el primer Major de Counter-Strike 2 en Argentina, organizado por FiReSPORTS y respaldado por Valve, que reunirá a 32 equipos internacionales. Será el primero de la historia en Argentina y se hará del 31 de mayo al 20 de junio.
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