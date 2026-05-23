El trapero Duki se suma al equipo 9Z Globant que viaja a Alemania al Mundial de Counter-Strike 2

WhatsApp Image 2026-05-23 at 11.02.11 Jorge Macri destacó el potencial de la industria gaming en el país.

El espacio de más de 12 mil metros cuadrados en el Centro Metropolitano de Diseño es el punto de encuentro del ecosistema gamer en la Ciudad. Funciona como sede de competencias locales e internacionales, clubes de e-sports, estudios de streaming, laboratorios de desarrollo y espacios de formación académica e incubación.

La industria de los videojuegos genera en la Ciudad un volumen cercano a los 100 millones de dólares y concentra el 46% de las empresas de ese mercado del país, consolidando a Buenos Aires como un territorio estratégico para el desarrollo de la industria.

“El gaming representa una enorme oportunidad de desarrollo económico para la Ciudad. Desde BA In Game trabajamos para consolidar un ecosistema que genere inversión, empleo y nuevas oportunidades en una de las industrias con mayor proyección”, destacó el ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernán Lombardi.

La Ciudad será sede el próximo año del FiRe Major Buenos Aires 2027, el primer Major de Counter-Strike 2 en Argentina, organizado por FiReSPORTS y respaldado por Valve, que reunirá a 32 equipos internacionales. Será el primero de la historia en Argentina y se hará del 31 de mayo al 20 de junio.