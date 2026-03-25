Merlo: impresionante explosión e incendio en un depósito de gas

Los vecinos de Mariano Acosta registraron columnas de humo negro tras el estallido de bombas de gas licuado. Es el tercer incidente con garrafas en la zona en lo que va del año.
Una fuerte explosión e incendio se registró este miércoles en un depósito de garrafas ubicado en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo. El incidente ocurrió en un establecimiento donde estaban guardadas bombas de gas licuado sobre la avenida Constituyentes, lo que activó una operativo inmediato de las fuerzas de seguridad y los bomberos.
Los servicios de emergencia trabajan en el lugar debido a la magnitud de las llamas y el peligro constante de que se produzcan nuevas explosiones. A través de las redes sociales, varios usuarios difundieron imágenes impactantes del siniestro, donde se puede ver una enorme columna de humo que generó pánico entre los vecinos de la zona durante gran parte de la mañana.
En lo que va de 2026, Merlo ya fue escenario de otros hechos similares vinculados a garrafas y gas. En febrero pasado, un taller sufrió un incendio tras el estallido de un envase, mientras que en enero, el robo de cuatro garrafas en el partido derivó en una serie de allanamientos en la localidad de Santa Rosa del Conlara.
Por el momento, los bomberos intentan enfriar la zona crítica para evitar que el fuego alcance otros sectores del depósito. El tránsito sobre la avenida Constituyentes permanece cortado mientras se realizan las tareas de enfriamiento y se evalúan los daños en las propiedades linderas.