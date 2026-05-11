Causa AFA: la Fiscalía pidió que la investigación por la mansión de Pilar vuelva a Comodoro Py

Según la hipótesis judicial, la compra de la propiedad y otros activos habría formado parte de una maniobra de lavado de dinero vinculada a dirigentes del fútbol argentino. Entre los nombres mencionados en la causa aparece el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. El expediente también incluye operaciones relacionadas con unidades funcionales en el barrio privado Ayres Plaza, caballos árabes y de carrera, además de decenas de autos de lujo hallados en un galpón de Villa Rosa.