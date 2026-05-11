Causa AFA: la Fiscalía pidió que la investigación por la mansión de Pilar vuelva a Comodoro Py

La indagación busca determinar si los propietarios de una quinta en Pilar actuaban como testaferros de dirigentes del fútbol argentino.
El fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, ratificó este lunes que la causa que investiga el origen de una mansión valuada en 17 millones de dólares en la localidad bonaerense de Pilar, que se sospecha pertenece al tesorero de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) Pablo Toviggino, debe volver a tramitarse en la Justicia porteña y dejar el fuero federal de Campana.
El expediente apunta a determinar si los titulares formales de la propiedad actuaban como testaferros de dirigentes vinculados a la AFA y si hubo maniobras de lavado de activos alrededor de distintos bienes de lujo.
Con esta definición, el caso volvería al juzgado federal de Daniel Rafecas, donde se inició originalmente la investigación. Como alternativa, Villar propuso que intervenga el juzgado penal económico N°10, actualmente a cargo de Verónica Straccia. El fiscal sostuvo la postura que ya había expresado en un dictamen presentado el 30 de marzo durante una audiencia ante la Sala I de Casación, integrada para este expediente por los jueces Javier Carbajo, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky.
La defensa de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, busca que la causa permanezca en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, ambos figuran como titulares de la sociedad Real Central, propietaria de la quinta ubicada en Pilar. En el predio también fueron encontrados 55 vehículos importados de alta gama, además de otros bienes de importante valor económico. La Justicia intenta establecer si los ingresos declarados por Pantano, monotributista, y Conte, jubilada, alcanzan para justificar ese patrimonio.
Según la hipótesis judicial, la compra de la propiedad y otros activos habría formado parte de una maniobra de lavado de dinero vinculada a dirigentes del fútbol argentino. Entre los nombres mencionados en la causa aparece el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. El expediente también incluye operaciones relacionadas con unidades funcionales en el barrio privado Ayres Plaza, caballos árabes y de carrera, además de decenas de autos de lujo hallados en un galpón de Villa Rosa.
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