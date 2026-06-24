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Miles de chicos de Rosario le cantaron "feliz cumpleaños" a Messi

Más de 5.000 niños se reunieron frente al Monumento a la Bandera para celebrar el cumpleaños número 39 del capitán de la Selección en un encuentro organizado por el Municipio de Rosario.

En el día de su cumpleaños número 39, Lionel Messi recibió un homenaje emotivo en Rosario, su ciudad natal donde más de 5.000 chicos le cantaron "Feliz cumpleaños" frente al Monumento Nacional a la Bandera, uno de los lugares más emblemáticos del país.

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La iniciativa fue organizada por la Municipalidad de Rosario y “Mundo Leo” ,el programa creado hace 14 años con el objetivo de contar la trayectoria, los valores y el legado de Lionel Messi, acompañando cada etapa de su carrera y acercando su historia a millones de seguidores.

Los organizadores destacaron -por medio de un comunicado. que "el acto no solo reconociò al mejor futbolista del mundo, sino también al rosarino que inspira a generaciones de niños y jóvenes con su esfuerzo, humildad y pasión por el deporte".

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