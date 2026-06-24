Miles de chicos de Rosario le cantaron "feliz cumpleaños" a Messi

Más de 5.000 niños se reunieron frente al Monumento a la Bandera para celebrar el cumpleaños número 39 del capitán de la Selección en un encuentro organizado por el Municipio de Rosario.

En el día de su cumpleaños número 39, Lionel Messi recibió un homenaje emotivo en Rosario, su ciudad natal donde más de 5.000 chicos le cantaron "Feliz cumpleaños" frente al Monumento Nacional a la Bandera, uno de los lugares más emblemáticos del país.