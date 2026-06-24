Selección Argentina: el emotivo regalo del plantel a Messi por su cumpleaños

Los futbolistas de la Albiceleste le prepararon un regalo especial al capitán: una camiseta personalizada con un mensaje cargado de agradecimiento que emocionaron al rosarino.
Lionel Messi vivió este miércoles una jornada especial en la concentración de la Selección Argentina. El capitán cumplió 39 años en Kansas City, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni continúa su preparación para el último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Jordania.
Como ocurre en cada cumpleaños del rosarino, sus compañeros organizaron distintos homenajes y regalos para celebrar el cumpleaños del máximo referente de la Albiceleste. Sin embargo, esta vez el plantel preparó una sorpresa que tuvo un fuerte componente emocional.
Todos los integrantes de la delegación posaron junto a Messi con una camiseta especialmente diseñada para la ocasión. En el frente de cada prenda aparecía una fotografía distinta del jugador homenajeado junto al futbolista que la vestía, acompañada por una sencilla leyenda: "Feliz cumpleaños, Leo".
La parte más significativa del regalo estaba en el reverso de la camiseta. Allí, los jugadores plasmaron una dedicatoria colectiva destinada al capitán, en la que destacaron la influencia que tuvo Messi en sus carreras y en la historia reciente del fútbol argentino.
"A vos que nos cambiaste la vida, que nos regalaste momentos inolvidables, que nos hiciste creer que los sueños son posibles. ¡Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos! Feliz cumpleaños capitán, te amamos. ¡Qué seas inmensamente feliz!", expresaba el mensaje.
La frase se difundió rápidamente en las redes sociales después de que varios futbolistas compartieran imágenes del homenaje. El texto sintetizó el sentimiento de una generación que creció admirando a Messi y que terminó compartiendo vestuario, títulos y momentos históricos junto a él.
Rodrigo De Paul fue uno de los primeros en mostrar la celebración a través de sus redes sociales. El mediocampista publicó una fotografía grupal junto al capitán y acompañó la imagen con un afectuoso saludo.
También Julián Álvarez compartió el homenaje y reprodujo la dedicatoria completa que figuraba en las camisetas. En tanto, Enzo Fernández le dedicó unas palabras al rosarino: "Feliz cumpleaños ídolo. Que seas siempre muy feliz, capitán".
A los mensajes se sumaron otros integrantes del plantel como Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nicolás González, Facundo Medina, Marcos Senesi, Valentín Barco y Giuliano Simeone, quienes aprovecharon la fecha para expresar públicamente su admiración y afecto por el capitán.
Los festejos habían comenzado durante la madrugada estadounidense. Antes del entrenamiento, los futbolistas sorprendieron a Messi con una torta y una celebración íntima dentro del hotel de concentración.
El propio delantero compartió imágenes del momento junto a algunos de sus compañeros más cercanos y agradeció el gesto a través de sus redes sociales. La celebración encontró a la Selección en un gran momento deportivo, ya clasificada a los 16avos de final del Mundial 2026 y con el objetivo de seguir avanzando en busca de un nuevo título.
comentar