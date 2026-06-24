Selección Argentina: el emotivo regalo del plantel a Messi por su cumpleaños

Remera Cumpleaños Messi El mensaje en el dorso de la camiseta que todos los jugadores en la concentración de la Selección.

"A vos que nos cambiaste la vida, que nos regalaste momentos inolvidables, que nos hiciste creer que los sueños son posibles. ¡Lo mejor no fue verlo, fue vivirlo con vos! Feliz cumpleaños capitán, te amamos. ¡Qué seas inmensamente feliz!", expresaba el mensaje.

La frase se difundió rápidamente en las redes sociales después de que varios futbolistas compartieran imágenes del homenaje. El texto sintetizó el sentimiento de una generación que creció admirando a Messi y que terminó compartiendo vestuario, títulos y momentos históricos junto a él.

Los saludos de sus compañeros

Rodrigo De Paul fue uno de los primeros en mostrar la celebración a través de sus redes sociales. El mediocampista publicó una fotografía grupal junto al capitán y acompañó la imagen con un afectuoso saludo.

También Julián Álvarez compartió el homenaje y reprodujo la dedicatoria completa que figuraba en las camisetas. En tanto, Enzo Fernández le dedicó unas palabras al rosarino: "Feliz cumpleaños ídolo. Que seas siempre muy feliz, capitán".

WhatsApp Image 2026-06-24 at 7.43.39 PM El posteo de Enzo Fernández en sus redes sociales con todos los jugadores posando con el Diez.

A los mensajes se sumaron otros integrantes del plantel como Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nicolás González, Facundo Medina, Marcos Senesi, Valentín Barco y Giuliano Simeone, quienes aprovecharon la fecha para expresar públicamente su admiración y afecto por el capitán.

Una celebración en plena concentración mundialista

Los festejos habían comenzado durante la madrugada estadounidense. Antes del entrenamiento, los futbolistas sorprendieron a Messi con una torta y una celebración íntima dentro del hotel de concentración.

El propio delantero compartió imágenes del momento junto a algunos de sus compañeros más cercanos y agradeció el gesto a través de sus redes sociales. La celebración encontró a la Selección en un gran momento deportivo, ya clasificada a los 16avos de final del Mundial 2026 y con el objetivo de seguir avanzando en busca de un nuevo título.