24 de junio, el día más argentino: además de Messi, nacieron Riquelme, Fangio y Sábato; y fallecieron Gardel y Rodrigo

Riquelme y Messi

La jornada también recuerda a Juan Manuel Fangio, nacido en Balcarce, quien marcó una época en el automovilismo mundial al consagrarse cinco veces campeón de Fórmula 1. Su legado hizo que cada 24 de junio se conmemore el Día del Piloto Argentino.

Juan-Manuel-Fangio.jpg Juan Manuel Fangio.

Dentro de los grandes momentos deportivos asociados a esta fecha aparece el triunfo de la Selección argentina ante Brasil por 1-0 en el Mundial de Italia 1990. El duelo de octavos de final quedó grabado por la histórica asistencia de Diego Maradona para que Claudio Paul Caniggia marcara el gol de la clasificación.

La literatura nacional también tiene una presencia destacada: el 24 de junio de 1911 nació Ernesto Sabato en Rojas, provincia de Buenos Aires. El escritor, ensayista y científico fue una de las figuras intelectuales más importantes del país y presidió la CONADEP, organismo encargado del informe Nunca Más.

Otro personaje histórico relacionado con la fecha es Juan Bautista Cabral, nacido en 1789 en Corrientes. El soldado es recordado por su heroísmo durante el Combate de San Lorenzo, donde salvó la vida del general José de San Martín.

La música argentina también celebra una figura importante: el 24 de junio de 1996 nació Duki, en Almagro. El artista se convirtió en uno de los principales referentes del trap argentino y en una figura clave para la expansión internacional de la escena urbana.

Duki, apertura Polémicos dichos de Duki, uno de los artistas más influyentes, sobre los gustos de las mujeres.

Sin embargo, la fecha también quedó marcada por tragedias que impactaron a la cultura popular. El 24 de junio de 1935 murió Carlos Gardel en un accidente aéreo ocurrido en Medellín, Colombia. La muerte del máximo símbolo del tango transformó al cantante en una leyenda y dio origen al Día del Cantor Nacional Argentino.

Años después, el 24 de junio de 2000 falleció Rodrigo Bueno tras un accidente automovilístico en la autopista Buenos Aires-La Plata. El cantante cordobés, conocido como “El Potro”, dejó una marca imborrable en la música popular argentina.

Además, este día recuerda una hazaña histórica de la aviación nacional. En 1916, Eduardo Bradley y Ángel María Zuloaga lograron el primer cruce aéreo de la cordillera de los Andes en un globo aerostático, una proeza que quedó registrada como uno de los grandes logros tecnológicos argentinos.

De esta manera, el 24 de junio reúne historias de Messi, Riquelme, Fangio, Sabato, Duki, Cabral, Gardel, Rodrigo, Bradley y Zuloaga, una combinación de deporte, arte, música e historia que convierte a la fecha en una de las más representativas del país.