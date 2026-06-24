24 de junio, el día más argentino: además de Messi, nacieron Riquelme, Fangio y Sábato; y fallecieron Gardel y Rodrigo

Una jornada marcada por nacimientos, muertes y hazañas que reunieron a figuras del deporte, la cultura, la música y la aviación nacional.
El 24 de junio es una fecha cargada de significado dentro del calendario argentino, ya que reúne en una misma jornada nacimientos de grandes referentes del deporte, la cultura y la música, además de pérdidas que dejaron una huella profunda y un acontecimiento clave para la historia de la aviación nacional.
Uno de los protagonistas principales de la fecha es Lionel Messi, nacido el 24 de junio de 1987 en Rosario, quien celebra un nuevo aniversario de vida mientras disputa el Mundial 2026 y continúa escribiendo capítulos históricos con la camiseta de la Selección argentina.
El capitán argentino llega a esta celebración en medio de una Copa del Mundo especial, luego de alcanzar marcas históricas y liderar al equipo nacional en su camino dentro del torneo.
También un 24 de junio nació Juan Román Riquelme, en 1978, en San Fernando. El exfutbolista se convirtió en uno de los máximos ídolos de Boca Juniors y actualmente continúa ligado al club como presidente.
La jornada también recuerda a Juan Manuel Fangio, nacido en Balcarce, quien marcó una época en el automovilismo mundial al consagrarse cinco veces campeón de Fórmula 1. Su legado hizo que cada 24 de junio se conmemore el Día del Piloto Argentino.
Dentro de los grandes momentos deportivos asociados a esta fecha aparece el triunfo de la Selección argentina ante Brasil por 1-0 en el Mundial de Italia 1990. El duelo de octavos de final quedó grabado por la histórica asistencia de Diego Maradona para que Claudio Paul Caniggia marcara el gol de la clasificación.
La literatura nacional también tiene una presencia destacada: el 24 de junio de 1911 nació Ernesto Sabato en Rojas, provincia de Buenos Aires. El escritor, ensayista y científico fue una de las figuras intelectuales más importantes del país y presidió la CONADEP, organismo encargado del informe Nunca Más.
Otro personaje histórico relacionado con la fecha es Juan Bautista Cabral, nacido en 1789 en Corrientes. El soldado es recordado por su heroísmo durante el Combate de San Lorenzo, donde salvó la vida del general José de San Martín.
La música argentina también celebra una figura importante: el 24 de junio de 1996 nació Duki, en Almagro. El artista se convirtió en uno de los principales referentes del trap argentino y en una figura clave para la expansión internacional de la escena urbana.
Sin embargo, la fecha también quedó marcada por tragedias que impactaron a la cultura popular. El 24 de junio de 1935 murió Carlos Gardel en un accidente aéreo ocurrido en Medellín, Colombia. La muerte del máximo símbolo del tango transformó al cantante en una leyenda y dio origen al Día del Cantor Nacional Argentino.
Años después, el 24 de junio de 2000 falleció Rodrigo Bueno tras un accidente automovilístico en la autopista Buenos Aires-La Plata. El cantante cordobés, conocido como “El Potro”, dejó una marca imborrable en la música popular argentina.
Además, este día recuerda una hazaña histórica de la aviación nacional. En 1916, Eduardo Bradley y Ángel María Zuloaga lograron el primer cruce aéreo de la cordillera de los Andes en un globo aerostático, una proeza que quedó registrada como uno de los grandes logros tecnológicos argentinos.
De esta manera, el 24 de junio reúne historias de Messi, Riquelme, Fangio, Sabato, Duki, Cabral, Gardel, Rodrigo, Bradley y Zuloaga, una combinación de deporte, arte, música e historia que convierte a la fecha en una de las más representativas del país.
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