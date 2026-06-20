Murió Roberto García, un referente del periodismo político y económico

Fue director de Ámbito Financiero e integraba la Academia Nacional de Periodismo. También se desempeñó en medios audiovisuales. A lo largo de su trayectoria recibió el Premio Konex en varias oportunidades.
A los 81 años falleció este sábado el reconocido periodista Roberto García, una figura fundamental del periodismo argentino cuyo nombre se mantuvo vigente durante más de cinco décadas en distintos ámbitos de la comunicación: desde las páginas de los grandes diarios hasta la televisión y los medios audiovisuales.
Nacido el 2 de junio de 1945, García inició su trayectoria en los '70 en la revista Primera Plana. Más tarde integró el equipo del histórico diario La Opinión, dirigido por Jacobo Timerman, donde se desempeñó como columnista hasta 1980. Sin embargo, fue en Ámbito Financiero donde alcanzó una de sus etapas más destacadas: durante 25 años se convirtió en una de las voces más reconocidas del periodismo económico argentino y fue la mano derecha de Julio Ramos, que lo designó director periodístico del medio en 1983.
A lo largo de su carrera, su mirada sobre la política, la economía y las relaciones de poder lo convirtió en una referencia para interpretar la realidad del país. Su trayectoria fue reconocida en varias oportunidades con el Premio Konex y con su incorporación a la Academia Nacional de Periodismo, distinciones que reflejan la importancia de su aporte a la profesión.
Su recorrido también incluyó la televisión y la radio. Fue responsable del noticiero de Canal 9 entre 1970 y 1972, además de desempeñarse como conductor y productor en distintos espacios radiales.
En sus últimos años encontró en Canal 26 un nuevo espacio para continuar su labor periodística. Allí creó y condujo La Mirada, un programa de análisis y reflexión que reunió a dirigentes, empresarios, periodistas y espectadores de todo el país. En ese proyecto estuvo acompañado por su hijo Javier García, con quien compartió la conducción, combinando la experiencia profesional con un vínculo personal profundamente significativo.
La muerte de García fue confirmada este sábado desde la pantalla de Canal 26. “Con profundo pesar informamos el fallecimiento de Roberto García, periodista, analista político y económico, y además una de las figuras más respetadas del periodismo argentino”, destacaron. Y luego, agregaron: "Con su estilo único, sus fuentes, su experiencia y su capacidad para interpretar la realidad, siguió ejerciendo el periodismo con la misma pasión de sus comienzos”.
comentar