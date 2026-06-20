Murió Roberto García, un referente del periodismo político y económico

Su recorrido también incluyó la televisión y la radio. Fue responsable del noticiero de Canal 9 entre 1970 y 1972, además de desempeñarse como conductor y productor en distintos espacios radiales.

En sus últimos años encontró en Canal 26 un nuevo espacio para continuar su labor periodística. Allí creó y condujo La Mirada, un programa de análisis y reflexión que reunió a dirigentes, empresarios, periodistas y espectadores de todo el país. En ese proyecto estuvo acompañado por su hijo Javier García, con quien compartió la conducción, combinando la experiencia profesional con un vínculo personal profundamente significativo.

La muerte de García fue confirmada este sábado desde la pantalla de Canal 26. “Con profundo pesar informamos el fallecimiento de Roberto García, periodista, analista político y económico, y además una de las figuras más respetadas del periodismo argentino”, destacaron. Y luego, agregaron: "Con su estilo único, sus fuentes, su experiencia y su capacidad para interpretar la realidad, siguió ejerciendo el periodismo con la misma pasión de sus comienzos”.