Javier Milei, Manuel Adorni y el nuevo vocero presidencial / Por Candelaria de la Sota

Ravier no es un desconocido para Milei. Nacido en la Ciudad de Buenos Aires, tiene 48 años y desde hace aproximadamente quince años vive en La Pampa, donde desarrolló buena parte de su carrera académica y política. Allí se convirtió en presidente provincial de La Libertad Avanza y en 2025 fue elegido diputado nacional. Economista y doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, es uno de los referentes más conocidos de la escuela austríaca en la Argentina.

Su vínculo con el Presidente es cercano desde lo académico. Ambos acaban de publicar el libro “La batalla por la macroeconomía. El debate entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek”, una obra que presentaron juntos en la Fundación Faro y que refleja las coincidencias doctrinarias que los unen. El texto reivindica la tradición liberal clásica y cuestiona buena parte del pensamiento económico keynesiano.

Antes de llegar al Congreso, Ravier desarrolló una intensa actividad académica y de divulgación. Fue profesor universitario, escribió numerosos trabajos sobre economía y se convirtió en una de las voces más escuchadas por Milei dentro del universo liberal. En los últimos meses fue uno de los principales defensores del programa económico y sostuvo públicamente que la Argentina atraviesa una transición y no una crisis.

Adrian Ravier Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial.

Pero su perfil excede la economía. El nuevo vocero también mantiene una estrecha sintonía con Agustín Laje y con el entramado intelectual que rodea la llamada “batalla cultural” libertaria. Comparte con el escritor cordobés la defensa de las ideas del liberalismo clásico y una mirada crítica sobre la agenda progresista, un aspecto que para Milei resulta tan importante como la discusión económica.

Dentro del oficialismo destacan que Ravier representa una versión más académica y menos confrontativa que la que caracterizó a Adorni. Mientras el actual jefe de Gabinete construyó una identidad política basada en el combate permanente con opositores y periodistas, el economista pampeano aparece como una figura más asociada a la difusión y defensa de las ideas económicas y culturales del oficialismo.

La llegada de Ravier también es leída como una señal de Milei. Más allá de los cargos, el Presidente sigue privilegiando a dirigentes que compartan con él una visión ideológica profunda. El nuevo vocero no será sólo un portavoz administrativo sino un intérprete del proyecto libertario.

En el Gobierno entienden que la comunicación oficial necesita volver a concentrarse en los resultados económicos y en las reformas pendientes. La intención es dejar atrás semanas atravesadas por polémicas personales y recuperar una narrativa centrada en la batalla cultural y en los logros que el oficialismo atribuye a su programa de estabilización.

2026_04_260429400-scaled (1) Adorni dejará una tarea que lo convirtió en uno de los rostros más visibles de la administración libertaria y también en uno de los más expuestos.

La salida de Adorni de la primera línea comunicacional es interpretada como una forma de preservarlo sin resignar respaldo político. Milei decidió quitarlo de la exposición cotidiana, pero al mismo tiempo exhibir que sigue formando parte de su núcleo más cercano. La señal de respaldo tendrá una nueva postal este sábado, durante el acto por el Día de la Bandera que encabezará el Presidente en Rosario.

Allí está prevista una foto de fuerte contenido político. Junto a Milei estarán Adorni y los ministros del Gabinete, incluida Patricia Bullrich, pese a las diferencias y tensiones que ambos arrastraron en las últimas semanas a raíz de la polémica por las declaraciones juradas del jefe de Gabinete. También se espera la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, en una imagen destinada a transmitir cohesión y normalidad puertas adentro del oficialismo.

Para Milei, la decisión busca separar dos planos. Por un lado, preservar a uno de sus colaboradores más leales y mantenerlo en un cargo estratégico. Por otro, inaugurar una nueva etapa en la relación con la prensa con una figura de perfil más doctrinario y menos asociado a las controversias políticas.

De esta manera, Adrián Ravier se convertirá desde la próxima semana en la nueva voz del Gobierno. Un vocero con acento pampeano, formación académica y una relación intelectual con Milei que excede las coincidencias políticas. Más que un simple portavoz, será uno de los encargados de explicar y defender ante la opinión pública el ideario libertario, tanto en materia económica como en el terreno de la batalla cultural que el Presidente considera el corazón de su proyecto político.