Nordelta: en medio de la disputa con los carpinchos, aparecieron chanchos salvajes

Al rescate de sus primos lejanos "los Carpinchos", que han caído en desgracia, ahora aparecieron chanchos salvajes en el exclusivo country de Tigre. Los vecinos horrorizados. pic.twitter.com/6UiLbglUyy — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) January 14, 2026

Según relataron los vecinos, los chanchos se desplazaban en manada y provocaron destrozos en plantas y bolsas de basura dentro del country. Ante la situación, un grupo de residentes realizó la denuncia correspondiente, aunque hasta el momento no se confirmó si los animales continúan dentro del barrio ni cómo fue su salida.

Si bien no hay precisiones acerca de cómo ingresaron los chanchos al predio, algunas versiones lo vinculan a la remoción de suelo y árboles por el avance de nuevas obras y desarrollos inmobiliarios en la zona. El episodio se da en un contexto de fuerte debate por la presencia de fauna silvestre en Nordelta, especialmente por los traslados de carpinchos, una medida que divide a los vecinos entre quienes la apoyan y quienes rechazan el accionar de las autoridades bonaerenses.