Nordelta: en medio de la disputa con los carpinchos, aparecieron chanchos salvajes

La batalla entre los vecinos del complejo y los carpinchos sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas se vieron chanchos salvajes en uno de los barrios de la zona. Fueron captados en videos que se viralizaron en redes.

En medio de la polémica por los operativos de traslado de carpinchos, vecinos de Nordelta denunciaron la aparición de chanchos salvajes dentro de un barrio privado del complejo ubicado en Tigre. Los animales fueron registrados en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales y generaron sorpresa y temor entre los residentes.

Según relataron los vecinos, los chanchos se desplazaban en manada y provocaron destrozos en plantas y bolsas de basura dentro del country. Ante la situación, un grupo de residentes realizó la denuncia correspondiente, aunque hasta el momento no se confirmó si los animales continúan dentro del barrio ni cómo fue su salida.

Si bien no hay precisiones acerca de cómo ingresaron los chanchos al predio, algunas versiones lo vinculan a la remoción de suelo y árboles por el avance de nuevas obras y desarrollos inmobiliarios en la zona. El episodio se da en un contexto de fuerte debate por la presencia de fauna silvestre en Nordelta, especialmente por los traslados de carpinchos, una medida que divide a los vecinos entre quienes la apoyan y quienes rechazan el accionar de las autoridades bonaerenses.

