Alcohol al volante: más de 2.000 test de alcoholemia positivos detectados en controles de enero

Durante el primer mes del año, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) desplegó operativos de control en rutas, autopistas y accesos turísticos de todo el país, que derivaron en la sanción a 12.474 conductores sobre un total de 537.019 vehículos fiscalizados.

Entre las infracciones registradas, el dato más preocupante fue la detección de 2.002 alcoholemias positivas, una conducta que continúa siendo una de las principales causas de siniestros viales graves y fatales en la Argentina.

Los controles también permitieron detectar 2.453 vehículos que circulaban sin la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), 1.433 conductores sin cinturón de seguridad, 1.375 faltas de documentación, 899 casos de patentes ausentes o tapadas y 292 infracciones por exceso de velocidad.

Como consecuencia de estas irregularidades, los agentes de la ANSV retuvieron 3.493 licencias de conducir y 752 vehículos, según confirmaron fuentes del organismo nacional.

Desde la agencia indicaron que los operativos se realizan de manera diaria en 39 puntos estratégicos, con presencia en rutas nacionales y provinciales, autopistas y corredores turísticos, en coordinación con provincias y municipios.

Uno de los episodios más graves se registró en la Ruta Provincial 11, en la provincia de Buenos Aires, a la altura del kilómetro 334. Allí, agentes de la ANSV detectaron a un conductor que realizaba maniobras peligrosas y, al detenerlo, constataron que se encontraba en estado de ebriedad y que transportaba a dos menores de edad.

Con apoyo policial, se logró realizar el test de alcoholemia, que arrojó 2,88 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel extremadamente alto. La intervención permitió evitar una situación de riesgo que podría haber terminado en tragedia.