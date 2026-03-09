Pergamino: apagaron el incendio de una camioneta con sifones de soda en plena calle

El hecho ocurrió este lunes al mediodía. De pronto, una Fiat Toro gris se encontraba detenida en el semáforo y comenzó a salir humo desde el motor. El conductor descendió rápido e intentó controlar el foco con un matafuegos, pero el incendio se expandió y empezó a generar preocupación entre vecinos y automovilistas que estaban en el lugar.

Pergamino una camioneta se incendiaba en la calle y dos soderos

En ese momento, una combi de reparto se detuvo a pocos metros y dos soderos bajaron con varios sifones. Sin dudarlo, comenzaron a lanzar chorros de soda directamente sobre el motor, utilizando las botellas como si fueran extintores para frenar el avance del fuego. Otros vecinos también se acercaron para colaborar mientras la situación era observada con sorpresa por quienes pasaban por la zona.

Minutos después llegaron los bomberos voluntarios de Pergamino, que terminaron de apagar el incendio y realizaron tareas de enfriamiento para evitar que el vehículo volviera a prenderse fuego. El conductor no sufrió heridas, aunque la camioneta tuvo daños en la parte delantera, donde se originó el foco.

El accionar de los repartidores fue destacado por los vecinos y el video se difundió rápidamente durante la jornada. En la grabación se ve cómo utilizan varios sifones de manera consecutiva hasta reducir las llamas, en una intervención improvisada que permitió controlar la situación antes de la llegada del personal de emergencia.