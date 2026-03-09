Masiva marcha del 8M del Congreso a Plaza de Mayo con reclamos contra el ajuste y la violencia de género

La convocatoria fue impulsada por el colectivo Ni Una Menos bajo la consigna “Unir las luchas contra el saqueo”, con críticas al ajuste económico y pedidos para que el Estado garantice políticas contra la violencia machista. Durante la marcha se escucharon consignas contra la reforma laboral, el endeudamiento y la precarización, y también se reclamó presupuesto para prevenir femicidios y sostener programas de asistencia.

Desde el mediodía, las rejas del Congreso se cubrieron con carteles con nombres de víctimas, colocados por familiares y organizaciones. Entre ellos se leían casos como “Yamila Franco, Coronada, Santa Fe, 31 de julio de 2020”, “Nadia Ferraresi, Ensenada, 11 de febrero de 2019” y “Lilian Fuño, Morón, 2 de noviembre de 2009”, en una intervención que buscó visibilizar la cantidad de crímenes sin resolver. En varios carteles también se repetía la consigna “El femicidio sí existe”.

La columna principal avanzó por Avenida de Mayo con banderas violetas y verdes, mientras distintas agrupaciones se sumaban desde puntos de encuentro organizados. Participaron sindicatos, centros de estudiantes, partidos políticos y organizaciones sociales. Una joven que asistió a la marcha señaló que participaba para que “las mujeres sean escuchadas y respetadas”, mientras que otra manifestante afirmó que la movilización también buscaba denunciar que “hay un intento de borrar al feminismo y recortar derechos”.

El acto central comenzó cerca de las 18.30 en Plaza de Mayo con la lectura de un documento firmado por cientos de organizaciones, en el que se reclamó la implementación de la Educación Sexual Integral, el cumplimiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la recomposición de jubilaciones y el reconocimiento del trabajo de cuidados. La jornada se desarrolló sin incidentes de gravedad y formó parte de la huelga feminista internacional que se replicó en distintas ciudades del país y del mundo.