Derrumbe en una obra en Belgrano: cayó un andamio y un obrero sufrió heridas

El colapso ocurrió mientras los trabajadores realizaban tareas sobre vigas a unos tres metros de altura. La estructura cedió y arrastró parte de la mampostería de la fachada, lo que generó un desprendimiento de materiales hacia la vereda y la calzada en una de las esquinas más transitadas de la Ciudad de Buenos Aires.

Bomberos de la Ciudad, personal del SAME y equipos de Defensa Civil llegaron rápidamente al lugar para asistir al operario herido y verificar que no hubiera más personas afectadas. También intervino la Unidad K9 para inspeccionar el interior del inmueble y descartar riesgos adicionales dentro de la obra.

Durante el operativo se dispuso el corte preventivo del suministro de gas, ya que en el lugar se realizaban trabajos con oxígeno y otros elementos inflamables, lo que aumentaba el peligro ante un posible escape. La prioridad de los rescatistas fue asegurar la estructura y evitar nuevos desprendimientos.

El tránsito sobre la avenida del Libertador quedó totalmente interrumpido en sentido hacia el centro, mientras que hacia General Paz se habilitó parcialmente. Las autoridades continuaban evaluando la estabilidad del edificio para determinar cuándo podrá reabrirse la circulación y si la obra puede continuar sin riesgo.