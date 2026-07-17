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Piden alejarse de las playas del Pacifico, luego de un sismo en el suroeste de México

"Se esperan corrientes fuertes en la entrada de los puertos", destacaron autoridades de Chile, aunque descartaron el peligro de un tsunami

Un sismo de magnitud 7,4 se produjo este viernes al suroeste de la Ciudad Hidalgo, en el estado mexicano de Chiapas, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Por su parte, el Servicio Geológico de los Estados Unidos lo situó a 71 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto Madero, con una profundidad de 10 kilómetros.

Desde las oficinas de Protección Civil, del Estado azteca, advirtieron que el movimiento sísmico se percibió "de manera fuerte" en Hidalgo, donde ya realizaron evacuaciones preventivas, mientras que en el resto del estado se sintió "de manera moderada", y que hasta ahora no se han reportado víctimas ni daños materiales en la región.

Olas oceánicas se ven en Nassau, antes de la llegada del poderoso huracán Dorian, que azotó la isla con toda su fuerza.
Olas oceánicas se ven en Nassau, antes de la llegada del poderoso huracán Dorian, que azotó la isla con toda su fuerza.

"No hay ningún problema", aseguró el secretario de la Marina, Raymundo Morales, durante la conferencia de prensa matutina gubernamental. "No hay afectaciones graves", insistió en su primer informe, cuando se hablaba de un sismo de magnitud 6,8.

Sin embargo, la Red Geocientífica de Chile señaló que "se esperan variaciones anómalas del nivel del mar de hasta 105 centímetros sobre el nivel de la marea en la región de generación del sismo"

En este marco, se recomienda a la población mantenerse alejada de las playas hasta la cancelación de la alerta, ya que “se esperan corrientes fuertes en la entrada de los puertos".

Entre tanto, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de EE.UU. sostuvo que "no se espera” movimientos mayores en el mar.

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