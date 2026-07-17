Piden alejarse de las playas del Pacifico, luego de un sismo en el suroeste de México

Sin embargo, la Red Geocientífica de Chile señaló que "se esperan variaciones anómalas del nivel del mar de hasta 105 centímetros sobre el nivel de la marea en la región de generación del sismo"

En este marco, se recomienda a la población mantenerse alejada de las playas hasta la cancelación de la alerta, ya que “se esperan corrientes fuertes en la entrada de los puertos".

Entre tanto, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de EE.UU. sostuvo que "no se espera” movimientos mayores en el mar.