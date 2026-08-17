Polémica en Chubut: un padre dejó manejar el auto a su hija de 9 años y la grabó

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ya registra antecedentes en este tipo de infracciones. A fines de 2025, el organismo suspendió a un joven de 23 años tras viralizarse un video donde dejaba a su hijo de cinco años manejar un cuatriciclo por una ruta bonaerense. Ante ese caso -y frente a lo ocurrido recientemente en Chubut-, ratificó que los menores tienen prohibido conducir cualquier vehículo motorizado.

La Ley de Tránsito exige requisitos estrictos de edad y habilitación para manejar. En ese sentido, especialistas advierten que permitir que un menor tome el volante arriesga tanto su vida como la de peatones y acompañantes. Un peligro que, en el episodio de Lago Puelo, se agrava por haber sucedido en plena vía pública.