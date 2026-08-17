Polémica en Chubut: un padre dejó manejar el auto a su hija de 9 años y la grabó

El hombre subió el video a las redes sociales y las imágenes se viralizaron con rapidez. Los antecedentes cercanos en este tipo de infracciones y qué establece la Ley de Tránsito.
Un video grabado en Lago Puelo (Chubut) generó polémica en las redes sociales: ocurrió cuando un hombre filmó a su hija de nueve años mientras manejaba un auto por la vía pública y, luego, decidió publicar el video. Las imágenes se viralizaron con rapidez.
Según el medio local ANB Bariloche, el episodio sucedió cuando el padre paseaba con sus hijos. En el video también aparece otro nene dentro del vehículo. La chica conducía el auto, al tiempo que su papá la filmaba
En las imágenes se escucha al otro menor preguntar: “Papi, ¿después puedo manejar yo?”. El hombre le responde que todavía no llega a los pedales y que su hermana sí puede hacerlo, porque tiene mayor alcance.
La situación continúa entre risas mientras la nena permanece al volante. “Me lleva a El Bolsón ahora”, bromea el padre, que luego le pregunta en tono orgulloso: “¿Cuántos años tenés?”. La chica responde: “Nueve”. “¿Y estás manejando? ¿Qué hacés, qué te copiás de tu papá?”, agrega el hombre en la filmación.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ya registra antecedentes en este tipo de infracciones. A fines de 2025, el organismo suspendió a un joven de 23 años tras viralizarse un video donde dejaba a su hijo de cinco años manejar un cuatriciclo por una ruta bonaerense. Ante ese caso -y frente a lo ocurrido recientemente en Chubut-, ratificó que los menores tienen prohibido conducir cualquier vehículo motorizado.
La Ley de Tránsito exige requisitos estrictos de edad y habilitación para manejar. En ese sentido, especialistas advierten que permitir que un menor tome el volante arriesga tanto su vida como la de peatones y acompañantes. Un peligro que, en el episodio de Lago Puelo, se agrava por haber sucedido en plena vía pública.
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