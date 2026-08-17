Sociedad |

Polémica en Chubut: un padre dejó manejar el auto a su hija de 9 años y la grabó

El hombre subió el video a las redes sociales y las imágenes se viralizaron con rapidez. Los antecedentes cercanos en este tipo de infracciones y qué establece la Ley de Tránsito.

Un video grabado en Lago Puelo (Chubut) generó polémica en las redes sociales: ocurrió cuando un hombre filmó a su hija de nueve años mientras manejaba un auto por la vía pública y, luego, decidió publicar el video. Las imágenes se viralizaron con rapidez.

Según el medio local ANB Bariloche, el episodio sucedió cuando el padre paseaba con sus hijos. En el video también aparece otro nene dentro del vehículo. La chica conducía el auto, al tiempo que su papá la filmaba

En las imágenes se escucha al otro menor preguntar: “Papi, ¿después puedo manejar yo?”. El hombre le responde que todavía no llega a los pedales y que su hermana sí puede hacerlo, porque tiene mayor alcance.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ya registra antecedentes en este tipo de infracciones. A fines de 2025, el organismo suspendió a un joven de 23 años tras viralizarse un video donde dejaba a su hijo de cinco años manejar un cuatriciclo por una ruta bonaerense. Ante ese caso -y frente a lo ocurrido recientemente en Chubut-, ratificó que los menores tienen prohibido conducir cualquier vehículo motorizado.

La Ley de Tránsito exige requisitos estrictos de edad y habilitación para manejar. En ese sentido, especialistas advierten que permitir que un menor tome el volante arriesga tanto su vida como la de peatones y acompañantes. Un peligro que, en el episodio de Lago Puelo, se agrava por haber sucedido en plena vía pública.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados