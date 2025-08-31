Santa Rosa llegó con nieve: San Luis se cubrió de blanco

Reportes oficiales, medios locales y testimonios de residentes confirmaron la caída de nieve en zonas como Potrero de los Funes, El Trapiche, Estancia Grande, Los Puquios, El Valle de Pancanta, Juana Koslay, San Vicente, Villa de la Quebrada, Naschel, El Morro, La Toma, La Punta y Cuatro Esquinas. Incluso la capital provincial no quedó exenta: en la zona norte, la tercera rotonda amaneció con un manto blanco.

La Red de Estaciones Meteorológicas había anticipado la posibilidad de lluvias y tormentas, pero la intensidad del frente frío superó las expectativas. Para este domingo, se emitió una alerta vigente hasta las 18:00 horas, con pronósticos de precipitaciones de variada intensidad, acompañadas por vientos del este y sureste que podrían alcanzar ráfagas de hasta 55 km/h en el norte provincial.

El cielo permanecerá mayormente nublado, con lloviznas intermitentes y la posible caída de aguanieve y nieve en los puntos más altos de las sierras. Las temperaturas oscilarán entre los 4°C y los 11°C, consolidando un escenario climático más propio de julio que de los últimos días de agosto.

La nevada, que muchos vecinos ya bautizaron como “la Santa Rosa más blanca”, dejó imágenes que recorren las redes sociales y reavivó el interés por este fenómeno meteorológico que, aunque esperado cada año, pocas veces se presenta con tanta fuerza y belleza.