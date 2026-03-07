Sismo de magnitud 5 sacudió La Rioja y se sintió en cuatro provincias

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el movimiento telúrico ocurrió a las 14:13 hs y tuvo una profundidad de 147 kilómetros. El epicentro se localizó a 36 kilómetros al sudoeste de Chepes, a 63 kilómetros al oeste de Ulapes y a 72 kilómetros al este de Bermejo.

La mayor intensidad se registró en la localidad riojana de Chepes y en Villa San Agustín, en San Juan. En ambos puntos el fenómeno fue calificado como de intensidad media, con oscilación visible de objetos colgantes y percepción clara por parte de los habitantes.

En las ciudades de San Juan, Mendoza y Córdoba el sismo fue percibido por algunas personas que se encontraban en reposo, además de reportarse movimientos leves de objetos colgantes en distintos sectores urbanos.

En la ciudad de San Luis, en cambio, el fenómeno tuvo una intensidad débil. Según los reportes iniciales, solo fue advertido por algunas personas que estaban en reposo y no se informaron daños materiales ni consecuencias para la población.