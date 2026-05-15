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Indocumentados: fuerte operativo en una galería de Constitución

Uniformados de la Policía Federal y de la Dirección Nacional Migraciones se desplegaron en una galería comercial cercana la terminal ferroviaria.

Efectivos de la Policía Federal Argentina y la Dirección Nacional de Migraciones realizaron un operativo conjunto en el Paseo la Estación, una galería comercial ubicada a unos 30 metros de la estación Constitución del Ferrocarril Roca.

El dispositivo apuntó a detectar personas indocumentadas, irregularidades en comercios con mercadería de importación y otros delitos.

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Para garantizar que nadie pudiera eludir el control, las autoridades desplegaron cintas que delimitaron un “corralito” en el interior del paseo.

La galería tiene tres salidas, pero las dos que dan a calles contiguas fueron clausuradas. La única vía de entrada, salida o escape quedó concentrada en el punto donde se realizaba el operativo.

La mayoría de las personas presentes se sometió al control sin protestas. Sin embargo, se registró al menos un episodio de resistencia. Una mujer se quejó a los gritos y afirmó que las autoridades “no tienen derecho” a someterla al control.

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El operativo contó con representantes de la Justicia presentes en el lugar, en previsión de cualquier eventual demora o acta judicial.

Este tipo de dispositivos se realiza de forma periódica en lugares de alta afluencia, frecuentados por inmigrantes y sectores populares. Anteriormente, en febrero, un operativo similar se llevó a cabo frente a la estación de Liniers, donde sí se registraron detenidos.

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