Mercado Central y Banco de Alimentos firmaron un convenio para recuperar y distribuir alimentos

El director general del Banco de Alimentos, Fernando Uranga, sostuvo que el acuerdo representa un paso importante debido al volumen de mercadería que se comercializa en el Mercado Central. Señaló además que las donaciones permitirán avanzar en la doble tarea de reducir el impacto ambiental y asistir a instituciones con productos de calidad.

La iniciativa también se articula con el programa "Reagro", impulsado por el Banco de Alimentos para rescatar excedentes agrícolas directamente del campo y redistribuirlos entre sectores vulnerables.

El coordinador del programa, Lucio Maurizio, explicó que los mercados concentradores cumplen un rol central para garantizar el acceso a frutas y verduras en las ciudades, y remarcó la importancia de avanzar en políticas de aprovechamiento alimentario.

Durante 2025, el Mercado Central de Buenos Aires rescató más de 1 millón de kilos de alimentos. El predio es el principal centro de comercialización de frutas y verduras del país y abastece a una población estimada en más de 14 millones de personas.

El presidente del Mercado Central, Fabián Miguelez, afirmó que el acuerdo permitirá transformar el recupero diario de alimentos en una herramienta concreta de asistencia para comedores y merenderos del AMBA. Además, destacó el trabajo conjunto con organizaciones sociales para fortalecer políticas alimentarias y garantizar que los productos entregados cumplan con las condiciones sanitarias establecidas por el Código Alimentario Argentino y las normativas de SENASA.