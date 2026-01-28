Tiroteo en Morón: un policía fue herido de tres balazos y su estado es crítico

ssstwitter.com_1769596676562 Así llegaba el helicópetro para trasladar al policía herido de tres balazos.

En medio del asalto hubo un intercambio de disparos y la víctima recibió tres balazos: “uno en el tórax, otro en el glúteo y un tercero en la pierna derecha”. Los atacantes no pudieron llevarse nada y escaparon rápido del lugar.

El policía quedó tirado al lado de la moto hasta que lo llevaron de urgencia al Hospital de Morón, cerca de donde fue el ataque. Su compañera, una cadete del ISSP, también resultó herida pero está fuera de peligro; una bala le rozó el pecho y otra le fracturó dos dedos.

Aunque el oficial entró consciente, su estado se complicó tanto que a la medianoche tuvieron que armar un operativo sanitario con un helicóptero para trasladarlo a Capital. Aterrizó cerca del Parque Centenario y de ahí lo escoltaron con motos del SAME y la Policía hasta el Hospital Italiano, donde lo operaron apenas llegó.

ssstwitter.com_1769596679998 El helicópero en camino al Hospital Italiano.

Ahora, los médicos lo están siguiendo de cerca para ver cómo evoluciona. El cuadro del hombre es grave y no descartan tener que volver a operarlo. Mientras tanto, la zona del robo quedó cerrada para que los peritos busquen pruebas y la moto del oficial fue secuestrada para la investigación. La Policía sigue buscando a los responsables, que todavía están prófugos.