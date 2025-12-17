Trabajadores de la Línea B del subte liberaron molinetes en reclamo sanitario por la presencia de asbesto

A través de un comunicado, delegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro señalaron que la problemática es de público conocimiento y remarcaron que el asbesto es un material cancerígeno que ya provocó cientos de casos de trabajadores afectados, además de personas enfermas y fallecidas. En ese marco, insistieron en que la situación constituye una crisis sanitaria que atraviesa a toda la red.

Además, denunciaron que en las últimas semanas la empresa concesionaria Emova habría intervenido de manera ilegal sobre componentes contaminados con asbesto en varias formaciones Mitsubishi que circulan por la línea. Según advirtieron, estas tareas habrían dispersado fibras del material cancerígeno, exponiendo a millones de pasajeros a la contaminación durante cada viaje.

asbesto El asbesto presente en las formaciones, según denuncian, es un material cancerígeno.

Desde el gremio también vincularon el conflicto con un escenario más amplio de falta de inversión y mantenimiento, trenes con más de 70 años de antigüedad, infraestructura obsoleta y tarifas elevadas que, sostienen, no se corresponden con la calidad del servicio.

Por su parte, Emova difundió un comunicado en el que calificó la medida como sorpresiva y afirmó que este tipo de acciones están vinculadas a la decisión de no incorporar de manera efectiva a una empleada tras finalizar su período de prueba, debido a reiterados incumplimientos en sus tareas. La empresa aseguró que cumplió con todas las instancias posibles para evitar esa situación.