Brasil: la Justicia ordenó la prisión preventiva para la abogada argentina detenida por racismo

Agostina Páez, de 29 años, está imputada por el delito de "injuria racial", que tiene una pena de 2 a 5 años de prisión. Por este motivo, tiene prohibida la salida del país, se le retuvo su pasaporte y, hasta el momento, tenía colocada una tobillera electrónica. Ahora, será traslada a una prisión.

Este jueves, el Juzgado Penal N°37 de Río de Janeiro hizo lugar al pedido de la fiscalía, que había solicitado la prisión preventiva de la abogada por riesgo de fuga.

Los fiscales señalaron que los relatos de las víctimas fueron corroborados por las declaraciones de testigos, junto al monitoreo de imágenes de las cámaras de seguridad. En la denuncia también se detalla que Páez realizó otras ofensas racistas incluso después de salir del bar.

QsucPCkEv_1300x655__1 Agostina Páez permanece retenida en Río de Janeiro, donde vive en un departamento y pasa sus días con tobillera electrónica.

En este sentido, señalaron que los mozos del lugar que fueron agredidos en la calle le advirtieron a la abogada que esa conducta era un delito en Brasil. Pese a ello, según los fiscales, la abogada, se dirigió a la cajera del bar para decirle “mono” y hacer gestos simulando el animal.

La Policía Civil dio por cerrada la investigación el 23 de enero porque entendió que existían las pruebas suficientes para fallar a favor de los trabajadores del bar.

Qué dijo la abogada argentina

Tras la orden de la prisión preventiva, Agostina Páez compartió un video en su cuenta de TikTok en donde expresó cómo vive la situación. “Soy Agostina Páez, acusada de injuria racial en Brasil, y recibí la notificación que hay una orden de prisión preventiva para mí, por peligro de fuga, siendo que tengo una tobillera electrónica puesta y que estoy a disposición de la Justicia desde el día uno”, indicó.

“Se están vulnerando todos mis derechos. Estoy desesperada y muerta de miedo. Hago este video para que se haga eco de la situación que estoy pasando”, cerró la abogada de 29 años.

El hecho que produjo su detención ocurrió el 14 de enero, cuando Páez compartía una salida con sus amigas. Tras un conflicto a la hora de pagar la cuenta, ella se refirió a los mozos con expresiones ofensivas, simulando un mono.

La mujer había explicado que su reacción fue inapropiada, pero que se produjo como respuesta a partir de ser agredida por el personal del bar, quienes se reían de ella y sus amigas mientras “se agarraban los genitales”.