Violento choque en la Panamericana: murió una nena de dos años y su mamá está grave

El accidente se produjo cuando un VW Fox se detuvo por un desperfecto mecánico, quedó sobre uno de los carriles centrales y fue chocado por un Renault Captur. El padre de la niña sufrió heridas leves.
Una nena de dos años murió este sábado por la mañana luego de un violento choque ocurrido en la Autopista Panamericana, en el kilómetro 31, a la altura de la localidad bonaerense de General Pacheco, con dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires.
La niña viajaba con su madre, que fue internada en el Hospital de Pacheco con heridas de gravedad, y su padre, que sufrió lesiones leves, cuando el vehículo, un Volkswagen Fox, habría tenido un desperfecto mecánico, se detuvo bruscamente en uno de los carriles centrales y fue chocado por un Renault Captur.
El impacto, que ocurrió poco antes del cruce con la Ruta 197, golpeó de lleno con la parte trasera del primer rodado. Allí, la menor se encontraba en el asiento de atrás, por lo que fue la más perjudicada por el impacto.
Asimismo, al volante del Renault iba un hombre de 49 años que también fue derivado a un centro de salud por precaución, mientras que el padre de la víctima habría permanecido en estado de shock al haber sido informado sobre la muerte de la niña que sucedió en el instante de la colisión.
En el momento, el tránsito quedó detenido por completo con desvíos hacia Colectora y la congestión alcanzó varios kilómetros, al tiempo que se aguardaban las pericias correspondientes, ya que el auto familiar sufrió una gran abolladura y deformaciones.
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