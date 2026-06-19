Colectivos: desde el lunes habrá cancelaciones y demoras en el Interior

Se suma la discusión salarial con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y FATAP aseguró que existen compañías que no están en condiciones de afrontar el pago del medio aguinaldo correspondiente a junio.

"La idea es no perjudicar a los usuarios, pero hemos llegado a una situación límite, y necesitamos que el problema se aborde de manera integral y urgente", expresaron desde la federación. "Así no se puede seguir, la crisis del transporte en el interior es cada vez peor".

Otros reclamo está vinculado con los llamados Atributos Sociales de la tarjeta SUBE. FATAP denunció atrasos en el pago de compensaciones destinadas a cubrir descuentos otorgados a jubilados, amas de casa, estudiantes beneficiarios del programa Progresar, veteranos de Malvinas y otros grupos alcanzados por tarifas diferenciales.