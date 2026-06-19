Colectivos: desde el lunes habrá cancelaciones y demoras en el Interior

La cámara que agrupa a las empresas de transporte del Interior aseguró que la actividad atraviesa una situación crítica y establecieron un plazo de 72 horas.
La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) advirtió sobre el mal momento que atraviesa el transporte urbano y suburbano, incluyendo colectivos y micros de media y larga distancia, del Interior del país y aseguró que, si no aparecen soluciones urgentes, a partir del próximo lunes podrían registrarse restricciones, reducciones o cancelaciones de servicios en distintas provincias.
Ante la falta de definiciones, la entidad advirtió que las próximas 72 horas serán determinantes para evitar una profundización del conflicto.
La Federación denunció a través de un comunicado que el sector atraviesa una "crisis terminal" a partir de una combinación de factores que incluyen el incremento de los costos operativos, tarifas desactualizadas, aumentos en el precio del combustible, la falta de renovación de las unidades y el incumplimiento en el pago de fondos y compensaciones por parte del Estado nacional y de varios gobiernos provinciales.
FATAP sostuvo que entre 2024 y 2026 se perdieron entre 9.000 y 11.000 puestos de trabajo vinculados al transporte automotor de pasajeros en el Interior del país, mientras que la imposibilidad de renovar unidades obligó a extender la vida útil de colectivos más antiguos, con el consecuente deterioro en la calidad del servicio.
Se suma la discusión salarial con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y FATAP aseguró que existen compañías que no están en condiciones de afrontar el pago del medio aguinaldo correspondiente a junio.
"La idea es no perjudicar a los usuarios, pero hemos llegado a una situación límite, y necesitamos que el problema se aborde de manera integral y urgente", expresaron desde la federación. "Así no se puede seguir, la crisis del transporte en el interior es cada vez peor".
Otros reclamo está vinculado con los llamados Atributos Sociales de la tarjeta SUBE. FATAP denunció atrasos en el pago de compensaciones destinadas a cubrir descuentos otorgados a jubilados, amas de casa, estudiantes beneficiarios del programa Progresar, veteranos de Malvinas y otros grupos alcanzados por tarifas diferenciales.
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