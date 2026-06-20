El clima en el AMBA: sigue el frío y el cielo estará nublado durante este sábado

El lunes 22, en tanto, se espera la entrada de un nuevo pulso de aire fresco que reforzará el descenso térmico en el AMBA. Así, la temperatura máxima estará en torno a los 10ºC, acompañada por un incremento temporario de la inestabilidad y baja probabilidad de lloviznas aisladas debido a la rotación del viento al sector sur.