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El clima en el AMBA: sigue el frío y el cielo estará nublado durante este sábado

El fin de semana comenzará con una temperatura mínima de siete grados y una máxima de 14. Además, hay alerta amarilla por vientos fuertes y nevadas. Mirá cuáles son las provincias afectadas.

Este sábado 20 de junio se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con cielo nublado y clima frío. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de siete grados y la máxima llegará a los 14 en el Día de la Bandera Nacional.

Para el domingo 21 de junio, las proyecciones del organismo oficial indican que el cielo seguirá mayormente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 8°C de mínima y los 13°C de máxima, consolidando un fin de semana frío.

El lunes 22, en tanto, se espera la entrada de un nuevo pulso de aire fresco que reforzará el descenso térmico en el AMBA. Así, la temperatura máxima estará en torno a los 10ºC, acompañada por un incremento temporario de la inestabilidad y baja probabilidad de lloviznas aisladas debido a la rotación del viento al sector sur.

Alerta amarilla por vientos fuertes y nevadas: las provincias afectadas

El SMN emitió este sábado una alerta amarilla por vientos fuertes en regiones de La Rioja, Neuquén, Río Negro y Chubut, mientras que el aviso por viento Zonda rige en San Juan y Mendoza.

En Neuquén también hay alerta amarilla por nevadas.

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El mapa de alertas del SMN para este s&aacute;bado 20 de junio.

El mapa de alertas del SMN para este sábado 20 de junio.

Las recomendaciones del SMN por vientos fuertes

1- Evitá salir.

2- Retirá o asegurá objetos que puedan

ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

3- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

4- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

5- Tené precaución al conducir.

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