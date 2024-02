El arbitraje de Herrera divide aguas en Lanús

El primero en salir a poner paños fríos fue el entrenador del Granate, Ricardo Zielinski, quien no ocultó su calentura por cómo se les fue el partido en la última jugada, pero sí desestimó la responsabilidad del colegiado, pese a que el gol del Taladro fue en tiempo cumplido. "Teníamos para resolverlo y no pudimos. Después es una jugada que no amerita ni siquiera que haga un comentario. Les salió a ellos y listo. Habíamos hecho los méritos para ganar el partido tranquilo. El fútbol es así: a veces te da y a veces te quita", afirmó el Ruso. Además, (algunos dicen que con un poco de cinismo), sobre el árbitro afirmó: "Me parece que Herrera es un gran árbitro y no tuvo ninguna incidencia. No tenía dudas de que iba a hacer un buen partido".

Pero en la línea contraria, y sin dejar de marcar el peso que tuvo el árbitro no solo en la jugada del empate, sino en todo el partido, fue el autor del gol el que salió a mostrar su enojo. Así, Felipe Peña Biafore recalcó: "No sé si nos perjudicó, pero siempre que viene hay quilombo. Para mi si querés hilar fino, la jugada polémica es en la pelota de Maxi (González) que pega en el pecho y ya está terminado ahí. Pero bueno, él me dijo que estaba en tiempo y por eso le dio continuidad".