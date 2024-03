La bronca de Zielinski por la derrota del Granate

En ese sentido, en el plantel del Granate lamentan el resultado y, especialmente, el desempeño colectivo, pues se cortó una racha positiva que se evidenciaba con cinco juegos sin tropezones, entre ellos cuatro alegrías y apenas un empate.

Quien analizó el desafío con el club del a provincia norteña fue el propio entrenador. Ricardo Zielinski esbozó una idea sobre lo que sucedió en la noche del jueves y sentenció lo siguiente: "No tuvimos un buen partido. El rival iba a meter 10 hombres atrás, teníamos que buscar por afuera, pero no pudimos resolver el planteo".

Así la situación, el Ruso puso el foco en cómo se sostuvo un trámite que lo evidenció al dueño de casa con predominio de balón pero sin la capacidad para convertir, algo que lo destacaba en las últimas semanas, pues, de hecho, venía de golear en Florencio Varela a Defensa y Justicia por un certero 4 a 0. "No anotar en estos partidos con los minutos te impacienta. Nos tiene que servir para delante, porque nadie gana de mano en este fútbol", comentó.

Y agregó, para poner paños fríos más allá del fastidio por el tanteador negativo: "No van a encontrar en mi alguien que meta excusa, hay mérito de ellos y deficiencia nuestra".

En tanto, puntualizó sobre la actuación del árbitro Fernando Espinoza, que generó algún malestar. "No soy de hablar de los jueces, pero en líneas generales vi falta en las dos jugadas puntuales (supuesta infracción a Ramiro Carrera previo al gol de Central Córdoba y falta a Jonathan Torres en el área rival que podía derivar en un penal poco antes del cierre del compromiso). Pero no me gusta poner excusas", señaló.

Los números indican que Lanús se estancó en 16 unidades y no pudo acceder a la punta, donde está Godoy Cruz, el mandamás, con 19, que tiene su duelo postergado con San Lorenzo. Y, para colmo, se le acercaron otros adversarios, dado los tanteadores de la jornada, como Newell's, que despachó a Tigre en Rosario, y recaló en la cuarta colocación, también con 16.

Pero el problema mayor está abajo, en el coeficiente, pues la mayoría de los clubes festejaron en esta oportunidad, de los que están en esa zona, a excepción de los recientes ascendidos, Deportivo Riestra e Independiente Rivadavia de Mendoza, que cayeron con Talleres de Córdoba y River, respectivamente.

Y entonces será una cuestión que el Grana no podrá dejar pasar si quiere evitar inconvenientes en el mediano plazo.

Por eso la mirada se posa en el siguiente escollo. ¿Cuál? Un necesitado como Tigre, al que visitará el lunes en Victoria por la décima fecha del calendario. Allí deberá ganar, despejar fantasmas y enfocarse en la clasificación a la siguiente instancia, mientras acolchona el promedio.