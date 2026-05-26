Abastecen a huertas comunitarias de Lomas de Zamora

Por su parte, Javier Rodríguez resaltó "el trabajo articulado con el Municipio de Lomas de Zamora, en particular con el Mercado Bonaerense, una herramienta que tiene por objetivo acercar a los consumidores alimentos sanos producidos localmente con un alcance muy significativo". Durante la actividad también hubo un stand del Ministerio de Ambiente con talleres de huerta y entrega de semillas, una charla abierta sobre nutrición, actividades culturales y un operativo del programa Gobierno de la Comunidad Cerca y en Acción.

De la jornada participaron, por parte del municipio, la jefa de Gabinete, Sol Tischik; el secretario de Educación, Trabajo y Producción, Darío Spampinato; el secretario de Ambiente, Sebastián Cuccia; y la subsecretaria Ayelén Lemos. El ministro estuvo acompañado de Carla Seain, subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca. El Mercado de Lomas de Zamora se desarrolla los jueves con frecuencia quincenal en la plaza Libertad. Participan productores, muchos de los cuales obtuvieron la habilitación Pequeña Unidad Productiva de Alimentos Artesanales (PUPAA) en el último año. La producción local se complementa con el abastecimiento de dos tiendas móviles que ofrecen lácteos, pastas, frutas y verduras.