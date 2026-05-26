Abastecen a huertas comunitarias de Lomas de Zamora

El ministro Rodríguez y el intendente Otermín encabezaron un operativo en la plaza Libertad.
El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, encabezaron una jornada de trabajo que incluyó una reunión de articulación productiva y una recorrida por el Mercado Bonaerense de la Comunidad en la plaza Libertad. Además, se entregaron más de 20 mil plantines a huertas comunitarias y escolares. Rodríguez y Otermín abordaron distintas iniciativas vinculadas al desarrollo productivo local, entre ellas la elaboración de un mapa productivo agrario, programas de forestación, la situación de la industria de los alimentos y la promoción de ámbitos de formación técnica.
Luego, asistieron a una nueva edición del Mercado Bonaerense de la Comunidad que se realizó en la plaza, que todas las semanas acerca alimentos frescos y de calidad a precios accesibles para los vecinos. Conversaron con productores y emprendedores locales que forman parte de la iniciativa del Municipio y la Provincia. Además, 50 instituciones de distintos barrios recibieron plantines en el marco del programa Huertas Urbanas Bonaerenses para que puedan cultivar sus propios alimentos. En total, se entregaron más de 20 mil plantines destinados a instituciones educativas y asociaciones. En esta cuarta temporada y convocatoria del programa, por primera vez se alcanza a la totalidad de los municipios bonaerenses.
Rodríguez precisó: "Hoy estamos realizando una entrega de plantines en el marco del programa Huertas Bonaerenses a más de 50 instituciones del distrito y de la zona. Esta iniciativa expresa muy claramente lo que queremos y lo que anhelamos construir". Renarcó luego que "tiene que ver con la producción de alimentos, pero también con educar sobre cómo se producen los alimentos sanos y saludables". En ese sentido, señaló que "muchas veces, cuando quienes participan en estas huertas son chicos y chicas, no solo el proceso de producción les genera aprendizaje y conocimiento, sino que además despierta el interés por probar aquello que están produciendo".
Por su parte Otermín afirmó: "Que nuestros pibes puedan comer bien es condición básica para que tengan un futuro mejor, por eso en tiempos difíciles tenemos que aunar esfuerzos y cuidar la vida en comunidad". Tras agradecer el respaldo del gobernador Axel Kicillof señaló que "el Gobierno de la Provincia y el Gobierno de la Comunidad buscamos acercar información y también, en este contexto económico y social tan grave, generar espacios que permitan a los vecinos acceder a frutas, verduras, carnes, lácteos y pastas de buena calidad".
Por su parte, Javier Rodríguez resaltó "el trabajo articulado con el Municipio de Lomas de Zamora, en particular con el Mercado Bonaerense, una herramienta que tiene por objetivo acercar a los consumidores alimentos sanos producidos localmente con un alcance muy significativo". Durante la actividad también hubo un stand del Ministerio de Ambiente con talleres de huerta y entrega de semillas, una charla abierta sobre nutrición, actividades culturales y un operativo del programa Gobierno de la Comunidad Cerca y en Acción.
De la jornada participaron, por parte del municipio, la jefa de Gabinete, Sol Tischik; el secretario de Educación, Trabajo y Producción, Darío Spampinato; el secretario de Ambiente, Sebastián Cuccia; y la subsecretaria Ayelén Lemos. El ministro estuvo acompañado de Carla Seain, subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca. El Mercado de Lomas de Zamora se desarrolla los jueves con frecuencia quincenal en la plaza Libertad. Participan productores, muchos de los cuales obtuvieron la habilitación Pequeña Unidad Productiva de Alimentos Artesanales (PUPAA) en el último año. La producción local se complementa con el abastecimiento de dos tiendas móviles que ofrecen lácteos, pastas, frutas y verduras.
comentar