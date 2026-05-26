Asumió la nueva conducción de la seccional Lomas de Zamora de gremio docente

Cielo Sorhondo y María Laura Altamirano se hicieron cargo de la secretaría general y adjunta, tras imponerse con el 63 por ciento de los votos. Del acto participaron los principales referentes del sindicato a nivel provincial.
En la seccional Lomas de Zamora del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) asumieron sus nuevas autoridades para el período 2026-2030, elegidas el miércoles 13 de este mes. El oficialismo obtuvo el 63 por ciento de los sufragios. Las nuevas autoridades son Cielo Sorhondo, en carácter de secretaria general, y María Laura Altamirano, como secretaria adjunta.
La ceremonia contó con el secretario general saliente del SUTEBA Provincia, Roberto Baradel -quien fue reemplazado por María Laura Torre- quien analizó el escenario político y económico actual y trazó un paralelismo con procesos previos e históricos del SUTEBA y la Confederación de Trabajadores de Educación de la República Argentina (CTERA), alertando sobre el impacto de las medidas de ajuste del gobierno nacional conducido por Javier Milei sobre el sistema educativo público y el salario de los trabajadores. También asistió Silvia Almazán, secretaria general adjunta electa a nivel provincial, quien ponderó la trayectoria de la seccional lomense como un punto neurálgico para la articulación de las demandas de las comunidades escolares de la región.
"Asumimos con la responsabilidad de profundizar la unidad, fortalecer la organización y salir a abrazar a cada compañero que hoy sufre las consecuencias del ajuste macroeconómico", manifestaron desde las agrupaciones que integran el frente de la Lista Magenta. Además de las problemáticas estrictamente gremiales y paritarias, el plenario de agrupaciones emitió declaraciones de índole político-institucional, expresando su preocupación por el avance de expresiones de extrema derecha en el continente y rechazando lo que calificaron como una persecución judicial y política contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En tanto la conducción saliente, representada por Javier Perín y Emanuel Ríos, realizó un balance de sus nueve años. Destacaron hitos como el esquema de resistencia al vaciamiento presupuestario denunciado durante la gobernación de María Eugenia Vidal, la reorganización del trabajo pedagógico y asistencial en las escuelas del distrito durante la crisis sanitaria de la pandemia de Covid-19, y el sostenimiento de las mesas técnicas de infraestructura escolar. Posteriormente, las flamantes secretarias Sorhondo y Altamirano brindaron su primer mensaje, enfocado en el reconocimiento a la militancia de base que sostiene el funcionamiento diario de los delegados en los establecimientos y en la ratificación de los reclamos por mejores condiciones edilicias y salariales ante las carteras educativas correspondientes.
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