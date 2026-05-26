Asumió la nueva conducción de la seccional Lomas de Zamora de gremio docente

En tanto la conducción saliente, representada por Javier Perín y Emanuel Ríos, realizó un balance de sus nueve años. Destacaron hitos como el esquema de resistencia al vaciamiento presupuestario denunciado durante la gobernación de María Eugenia Vidal, la reorganización del trabajo pedagógico y asistencial en las escuelas del distrito durante la crisis sanitaria de la pandemia de Covid-19, y el sostenimiento de las mesas técnicas de infraestructura escolar. Posteriormente, las flamantes secretarias Sorhondo y Altamirano brindaron su primer mensaje, enfocado en el reconocimiento a la militancia de base que sostiene el funcionamiento diario de los delegados en los establecimientos y en la ratificación de los reclamos por mejores condiciones edilicias y salariales ante las carteras educativas correspondientes.