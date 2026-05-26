Ex combatientes de Almirante Brown regresaron a las Malvinas

La administración comunal de Almirante Brown sostiene desde hace casi una década una serie de ordenanzas e intervenciones urbanas orientadas a la "malvinización" del espacio público. Se busca mantener vigente el reclamo diplomático de soberanía y asegurar la asistencia integral a quienes prestaron servicio en el Atlántico Sur. En tanto el diputado provincial Mariano Cascallares afirmó: "Es un orgullo que nuestros veteranos de guerra puedan volver a pisar suelo malvinense no solo con el anhelo de rendir homenaje a los héroes caídos, sino con el firme compromiso de reafirmar la vigencia de la soberanía nacional". La iniciativa complementa los esquemas de exenciones impositivas, nomenclatura de calles y mantenimiento de monumentos históricos que el municipio ejecuta para resguardar la memoria de la gesta de 1982.