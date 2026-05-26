Ex combatientes de Almirante Brown regresaron a las Malvinas

A través de un programa municipal volvieron al archipiélago austral luego de más de 40 años. Efectuaron recorridos históricos y un homenaje a los soldados caídos en el cementerio de Darwin.
Dos ex combatientes de Almirante Brown Angel Domínguez, de José Mármol, y Luis Navarrete, de Rafael Calzada, volvieron a las Islas Malvinas luego de 44 años de haber participado en las acciones de defensa territorial de 1982. Fue a través del programa "Brown en Malvinas", una herramienta de financiamiento público implementada de manera continua desde 2017. Con esa última delegación, la Municipalidad completó el octavo contingente de ex combatientes que retornaron al territorio austral bajo el amparo de esa normativa de reconocimiento civil.
Durante su permanencia en las islas en abril, los veteranos realizaron un relevamiento de las posiciones geográficas y los antiguos frentes de batalla donde operaron las fuerzas armadas argentinas. El punto central fue concurrir al Cementerio Militar de Darwin, donde descansan los restos de los soldados argentinos caídos durante los 74 días que duró el enfrentamiento armado con el Reino Unido. Allí, Domínguez y Navarrete rindieron honores protocolares a sus antiguos compañeros de armas. Durante la ceremonia, los ex combatientes desplegaron la insignia patria en los sectores de las parcelas asignadas a las guarniciones argentinas.
"Me siento muy orgulloso de haber vuelto a Malvinas, aunque también sentí bronca y resentimiento, pero fue una buena experiencia y estoy muy agradecido por la oportunidad al Municipio", manifestó Navarrete al evaluar el impacto del viaje. Por su parte, Domínguez apuntó: "Si bien tuve sentimientos encontrados al recordar los momentos difíciles que vivimos durante la guerra, volví aliviado del viaje ya que pude visitar a los compañeros y honrarlos".
La administración comunal de Almirante Brown sostiene desde hace casi una década una serie de ordenanzas e intervenciones urbanas orientadas a la "malvinización" del espacio público. Se busca mantener vigente el reclamo diplomático de soberanía y asegurar la asistencia integral a quienes prestaron servicio en el Atlántico Sur. En tanto el diputado provincial Mariano Cascallares afirmó: "Es un orgullo que nuestros veteranos de guerra puedan volver a pisar suelo malvinense no solo con el anhelo de rendir homenaje a los héroes caídos, sino con el firme compromiso de reafirmar la vigencia de la soberanía nacional". La iniciativa complementa los esquemas de exenciones impositivas, nomenclatura de calles y mantenimiento de monumentos históricos que el municipio ejecuta para resguardar la memoria de la gesta de 1982.
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