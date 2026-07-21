Actividades en la Reserva Natural Laguna de San Vicente por las vacaciones

Habrá talleres, como "Guardaparque por un Día", los miércoles 22 y 29; visitas guiadas los jueves 23 y 30, juegos de mesa los viernes 24 y 31 y espectáculos los sábados 25 y 1°.
El Municipio de San Vicente presentó una grilla de actividades recreativas, educativas y culturales en la Reserva Natural Laguna de San Vicente para acompañar el receso escolar de invierno. El programa, diseñado para promover la concientización ambiental y el aprovechamiento de los recursos naturales del distrito, se ofrecerá con entrada libre y gratuita para vecinos y visitantes. Todas las jornadas comenzarán a las 14.30 y estarán enfocadas en el aprendizaje interactivo sobre el ecosistema local.
Dentro de los talleres pedagógicos sobre conservación y biodiversidad, la experiencia "Guardaparque por un Día" invitará a los niños a conocer de cerca las tareas de preservación ambiental en el puesto 3 Los Coipos los miércoles 22 y 29. Los jueves 23 y 30 se realizarán visitas guiadas interpretativas por el humedal para identificar la flora y fauna autóctonas. La oferta educativa se completará los viernes 24 y 31 con jornadas de juegos de mesa y dinámicas grupales coordinadas por Alejo Montoya. Además se ofrecerán espectáculos: el sábado 25 se presentará la obra "Wonky y Papá Frita" y el sábado 1° de agosto con una función del elenco de teatro de títeres "Titirifeos".
Desde la comuna recordaron que, si bien el acceso a todas las actividades es libre y gratuito, los cupos para las visitas guiadas, la jornada de guardaparques y los juegos de mesa son limitados para preservar el entorno natural. Para asegurar el lugar en estas dinámicas, los interesados deben realizar una inscripción previa enviando un mensaje vía WhatsApp al número 11 2331-8624.
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