Actividades en la Reserva Natural Laguna de San Vicente por las vacaciones

Dentro de los talleres pedagógicos sobre conservación y biodiversidad, la experiencia "Guardaparque por un Día" invitará a los niños a conocer de cerca las tareas de preservación ambiental en el puesto 3 Los Coipos los miércoles 22 y 29. Los jueves 23 y 30 se realizarán visitas guiadas interpretativas por el humedal para identificar la flora y fauna autóctonas. La oferta educativa se completará los viernes 24 y 31 con jornadas de juegos de mesa y dinámicas grupales coordinadas por Alejo Montoya. Además se ofrecerán espectáculos: el sábado 25 se presentará la obra "Wonky y Papá Frita" y el sábado 1° de agosto con una función del elenco de teatro de títeres "Titirifeos".