Incendio afectó depósito judicial de automóviles en Ingeniero Budge

El siniestro provocó alarma entre los habitantes de los barrios linderos debido a que generó una densa columna de humo negro.
Un incendio de magnitud afectó a un depósito judicial de automóviles en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. El hecho se registró en un predio de la calle Rubén Martell al 3500, a donde se desplazaron siete dotaciones con alrededor de 20 efectivos del cuerpo, bajo la supervisión directa del Jefe del Cuerpo, el Comandante General Gustavo Liuzzi. Los servidores públicos concentraron sus esfuerzos en combatir y sofocar los diversos focos ígneos que se desarrollaban de forma simultánea en el interior del establecimiento, donde se aloja una importante cantidad de rodados que permanecen secuestrados bajo órbita de la Justicia.
Las maniobras de extinción demandaron varias horas de labor intensa, enfocadas principalmente en confinar el fuego para impedir que avanzara sobre las instalaciones adyacentes y en asegurar el perímetro afectado. El episodio provocó alarma entre los habitantes de los barrios linderos debido a una densa columna de humo negro. Las causas que desencadenaron las primeras llamas no han sido establecidas de manera oficial. Personal técnico tiene a su cargo las pericias e investigaciones de rigor para determinar el origen exacto del siniestro en el predio judicial.
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