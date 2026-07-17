Incendio afectó depósito judicial de automóviles en Ingeniero Budge

Un incendio de magnitud afectó a un depósito judicial de automóviles en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. El hecho se registró en un predio de la calle Rubén Martell al 3500, a donde se desplazaron siete dotaciones con alrededor de 20 efectivos del cuerpo, bajo la supervisión directa del Jefe del Cuerpo, el Comandante General Gustavo Liuzzi. Los servidores públicos concentraron sus esfuerzos en combatir y sofocar los diversos focos ígneos que se desarrollaban de forma simultánea en el interior del establecimiento, donde se aloja una importante cantidad de rodados que permanecen secuestrados bajo órbita de la Justicia.