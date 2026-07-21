Analizaron la modernización de la Ley de Seguridad Pública provincial

En un encuentro convocado por la Provincia de Buenos Aires participaron intendentes y secretarios de municipios de la Tercera Sección Electoral.
Convocados por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, intendentes y equipos técnicos de la Tercera Sección Electoral mantuvieron una reunión de trabajo en el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Almirante Brown de Burzaco, con el objetivo de analizar y debatir los lineamientos para un nuevo marco normativo que modernice la Ley de Seguridad Pública provincial. El encuentro fue encabezado por el subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad bonaerense, Andrés Escudero. Las autoridades coincidieron en la necesidad de adecuar la normativa vigente fortaleciendo el rol de los municipios, la coordinación local, la integración entre el sector público y privado, y la profundización de herramientas tecnológicas aplicadas a la prevención del delito.
Desde la cartera de Seguridad provincial, conducida por Javier Alonso, señalaron que esta jornada constituyó el cierre de la ronda de consultas con jefes comunales. El proceso forma parte de la elaboración del proyecto anunciado oportunamente por el gobernador Axel Kicillof para ser remitido a la Legislatura provincial. Entre otros asistieron el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani; el diputado provincial Mariano Cascallares; los jefes comunales Federico Otermín (Lomas de Zamora); Andrés Watson (Florencio Varela); Carlos Balor (Berazategui); Gastón Granados (Ezeiza); Marisa Fassi (Cañuelas); Nicolás Mantegazza (San Vicente); Lisandro Hourcade (Magdalena); Eva Mieri (Quilmes) y Magdalena Sierra (Avellaneda). Asimismo, participaron secretarios de Gobierno y de Seguridad de distritos como Ensenada, Presidente Perón y Punta Indio.
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