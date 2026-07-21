Analizaron la modernización de la Ley de Seguridad Pública provincial

Convocados por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, intendentes y equipos técnicos de la Tercera Sección Electoral mantuvieron una reunión de trabajo en el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Almirante Brown de Burzaco, con el objetivo de analizar y debatir los lineamientos para un nuevo marco normativo que modernice la Ley de Seguridad Pública provincial. El encuentro fue encabezado por el subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad bonaerense, Andrés Escudero. Las autoridades coincidieron en la necesidad de adecuar la normativa vigente fortaleciendo el rol de los municipios, la coordinación local, la integración entre el sector público y privado, y la profundización de herramientas tecnológicas aplicadas a la prevención del delito.