Se cumplen 15 años de la declaración como Reserva Natural Provincial de Santa Catalina

Su preservación no solo garantiza la continuidad de servicios ecosistémicos fundamentales -como la regulación de la temperatura, la absorción del agua de lluvia y la fijación de carbono-, sino que representa un área de alto valor histórico, educativo y científico. La sanción de la ley provincial que le confirió el estatus de área protegida fue el resultado directo de una prolongada movilización comunitaria, nucleados en el colectivo Vecinos Autoconvocados en Defensa de Santa Catalina. Durante años, asambleas de vecinos, docentes, investigadores e integrantes de organizaciones de la sociedad civil sostuvieron reclamos, abrazos simbólicos y presentaciones judiciales ante el avance de proyectos inmobiliarios y actividades que amenazaban la integridad del ecosistema.