Se cumplen 15 años de la declaración como Reserva Natural Provincial de Santa Catalina

La protección del predio lomense constituye un hito para la preservación ambiental en el Conurbano sur, impulsado de manera sostenida por organizaciones socioambientales.
Se cumplen 15 años de la declaración como Reserva Natural Provincial del espacio natural de Santa Catalina, una distinción que marcó un precedente decisivo en la protección de los bienes comunes de la región y en la historia de las luchas socioambientales del Gran Buenos Aires. El predio de Lomas de Zamora, considerado uno de los últimos pulmones verdes de gran escala en el Conurbano Sur, alberga una singular diversidad biológica que incluye relictos de talares bonaerenses, humedales, pastizales y una variada fauna nativa.
Su preservación no solo garantiza la continuidad de servicios ecosistémicos fundamentales -como la regulación de la temperatura, la absorción del agua de lluvia y la fijación de carbono-, sino que representa un área de alto valor histórico, educativo y científico. La sanción de la ley provincial que le confirió el estatus de área protegida fue el resultado directo de una prolongada movilización comunitaria, nucleados en el colectivo Vecinos Autoconvocados en Defensa de Santa Catalina. Durante años, asambleas de vecinos, docentes, investigadores e integrantes de organizaciones de la sociedad civil sostuvieron reclamos, abrazos simbólicos y presentaciones judiciales ante el avance de proyectos inmobiliarios y actividades que amenazaban la integridad del ecosistema.
A 15 años de aquel hito legislativo, la comunidad ambientalista y organizaciones continúan monitoreando el cumplimiento efectivo de las medidas de conservación, la delimitación de sus áreas de protección y la promoción de actividades educativas que pongan en valor la biodiversidad local. El aniversario reafirma así el rol de la participación ciudadana como motor esencial para la defensa del patrimonio natural en áreas urbanas y periurbanas.
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