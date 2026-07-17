Tres menores intoxicados por monóxido de carbono en Longchamps

Tres menores de edad sufrieron un cuadro de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono en el interior de una vivienda de Longchamps. Los motivos que originaron la acumulación del gas venenoso en el inmueble de Lorenzini y Lagos aún son materia de investigación. Tras recibir la alerta, se desplegó un operativo en el lugar. Una dotación del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown arribó al domicilio para realizar las maniobras de ventilación natural y forzada de las distintas habitaciones. Asimismo, los técnicos efectuaron las mediciones de control correspondientes mediante instrumental específico para constatar el descenso de los niveles de toxicidad ambiental y garantizar que el perímetro volviera a ser seguro.