Tres menores intoxicados por monóxido de carbono en Longchamps

Ocurrió en una vivienda de Lorenzini y Lagos. Intervinieron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, personal de emergencias médicas y efectivos policiales.
Tres menores de edad sufrieron un cuadro de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono en el interior de una vivienda de Longchamps. Los motivos que originaron la acumulación del gas venenoso en el inmueble de Lorenzini y Lagos aún son materia de investigación. Tras recibir la alerta, se desplegó un operativo en el lugar. Una dotación del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown arribó al domicilio para realizar las maniobras de ventilación natural y forzada de las distintas habitaciones. Asimismo, los técnicos efectuaron las mediciones de control correspondientes mediante instrumental específico para constatar el descenso de los niveles de toxicidad ambiental y garantizar que el perímetro volviera a ser seguro.
De forma simultánea, el personal del servicio de emergencias médicas municipales brindó asistencia sanitaria de urgencia a los tres menores afectados en el mismo lugar de los hechos. El procedimiento también contó con el apoyo y la custodia de efectivos de la policía local para ordenar la circulación en la zona durante las tareas de rescate.
Ante la llegada de las bajas temperaturas, las autoridades y los organismos de seguridad reiteraron a la comunidad la necesidad de extremar las medidas de prevención. Entre las recomendaciones principales, insistieron en la importancia de realizar controles periódicos de artefactos a gas -como estufas, cocinas y calefones- a través de gasistas matriculados, asegurar una ventilación constante mediante rejillas o aberturas en las salas, y recordar que ante síntomas compatibles con la intoxicación (dolor de cabeza, mareos, náuseas o somnolencia) se debe abandonar el espacio cerrado hacia el aire libre de inmediato y dar aviso a las líneas de emergencia.
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