Alumnos de colegio de Lomas de Zamora alteraron fotos de compañeras y las comercializaron

Reconocieron que "se trata de una situación profundamente dolorosa y grave que, si bien ocurrió en un ámbito extraescolar, impacta de forma directa en la dinámica educativa, familiar y social de las y los estudiantes, lo que requiere estrategias específicas de abordaje, contención y reparación". Luego manifestaron que, al tratarse de un hecho que involucra a adolescentes -tanto damnificadas como responsables-, "el abordaje y la comunicación exigen la máxima prudencia y cuidado", por lo que "es nuestra prioridad absoluta el resguardo de la intimidad de las y los adolescentes y de sus familias, sosteniendo el compromiso con los derechos de cada estudiante y actuando desde la empatía".