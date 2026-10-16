Alumnos de colegio de Lomas de Zamora alteraron fotos de compañeras y las comercializaron

Dos estudiantes de 15 años fueron imputados judicialmente por la manipulación de las imágenes, que corresponderían a 45 menores de entre primer y quinto año.
El Colegio Modelo Lomas salió a responder al escándalo por las denuncias contra estudiantes de nivel secundario, por la creación, edición y difusión no consentida de fotos de sus compañeras utilizando herramientas de Inteligencia Artificial (IA), asegurando que se adoptarán "las medidas reglamentarias enmarcadas en la normativa vigente", aunque sin precisar en qué consisten.
El caso se conoció tras la imputación judicial de dos alumnos de 15 años, acusados de manipular imágenes de decenas de estudiantes -se estima que la nómina de afectadas superaría las 45 menores de entre primer y quinto año- para distribuirlas en redes sociales y comercializarlas en plataformas digitales para adultos. Ante las críticas de familias y estudiantes respecto a la demora en responder, las autoridades del colegio señalaron: "Expresamos nuestra solidaridad y respeto hacia las estudiantes afectadas y sus familias, a quienes el equipo directivo, el plantel docente y el equipo de orientación acompañan, escuchan y contienen de manera prioritaria"
Reconocieron que "se trata de una situación profundamente dolorosa y grave que, si bien ocurrió en un ámbito extraescolar, impacta de forma directa en la dinámica educativa, familiar y social de las y los estudiantes, lo que requiere estrategias específicas de abordaje, contención y reparación". Luego manifestaron que, al tratarse de un hecho que involucra a adolescentes -tanto damnificadas como responsables-, "el abordaje y la comunicación exigen la máxima prudencia y cuidado", por lo que "es nuestra prioridad absoluta el resguardo de la intimidad de las y los adolescentes y de sus familias, sosteniendo el compromiso con los derechos de cada estudiante y actuando desde la empatía".
Posteriormente aseveraron que "desde el momento en que se tomó conocimiento de la situación, el equipo directivo efectuó las presentaciones correspondientes ante las autoridades del nivel central". Y añadieron que "nuestra institución continuará colaborando activamente con las autoridades competentes y adoptando las medidas reglamentarias enmarcadas en la normativa vigente".
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