Con entrada libre y gratuita, se podrá visitar hasta el jueves 22 de lunes a viernes de 8.30 a 16.30 y el sábado de 10 a 18, en la Casa de la Cultura de Adrogué.

La Casa de la Cultura de Adrogué -Esteban Adrogué 1224- fue seleccionada como el punto de inicio del itinerario bonaerense de la muestra Vidas submarinas: ciencia, arte y soberanía. Organizada por el gobierno bonaerense, estará abierta con entrada libre y gratuita hasta el jueves 22, de lunes a viernes de 8.30 a 16.30 y el sábado de 10 a 18. Ya fue visitada por más de 75 mil personas en Mar del Plata y La Plata, y busca divulgar los descubrimientos biológicos y los logros alcanzados por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en la expedición Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata: Talud Continental IV, desarrollada el año pasado, y cuyo emblema fue la popularmente conocida "estrella culona".