Con entrada libre y gratuita, se podrá visitar hasta el jueves 22 de lunes a viernes de 8.30 a 16.30 y el sábado de 10 a 18, en la Casa de la Cultura de Adrogué.
La Casa de la Cultura de Adrogué -Esteban Adrogué 1224- fue seleccionada como el punto de inicio del itinerario bonaerense de la muestra Vidas submarinas: ciencia, arte y soberanía. Organizada por el gobierno bonaerense, estará abierta con entrada libre y gratuita hasta el jueves 22, de lunes a viernes de 8.30 a 16.30 y el sábado de 10 a 18. Ya fue visitada por más de 75 mil personas en Mar del Plata y La Plata, y busca divulgar los descubrimientos biológicos y los logros alcanzados por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en la expedición Oasis Submarinos del Cañón Mar del Plata: Talud Continental IV, desarrollada el año pasado, y cuyo emblema fue la popularmente conocida "estrella culona".
La exhibición integra tres dimensiones: el conocimiento científico, la experiencia sensorial y una serie de talleres recreativos. El espacio cuenta con infografías interactivas, material audiovisual, una fotogalería, una cabina inmersiva y una escenografía temática diseñada para acercar la biodiversidad del fondo marino. Incluye tres talleres para delegaciones escolares (con inscripción previa): de arena kinética para niños de 5 a 10 años; de fabricación de hallazgos, con elaboración de réplicas de fauna submarina utilizando materiales sustentables, también de 5 a 10 años; y de robótica, enfocado en la tecnología de exploración tecnológica, para chicos de 7 a 12 años. Tras su paso por Almirante Brown, la muestra estará en Escobar, Tandil, San Martín y Luján.