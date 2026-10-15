Entre el lunes y el viernes 23 a partir de las 8, para pacientes de entre 40 y 75 años, sin orden médica ni turno previo.
Por el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mamá, el Hospital Interzonal General de Agudos Doctor Arturo Oñativia de Rafael Calzada realizará una campaña de estudios preventivos gratuitos orientados a la detección temprana de la enfermedad, entre el lunes y el viernes 23 próximos a partir de las 8, en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes, Ramón Carrillo 1339. La atención estará destinada a pacientes de entre 40 y 75 años, se brindará por orden de llegada hasta agotar los cupos diarios disponibles y no requiere solicitud de orden médica ni turno previo.
Como única indicación, quienes acudan a realizar el estudio no deben aplicar talco ni desodorante antes de la práctica. De manera complementaria, el lunes a las 10, se realizará una Jornada de Promoción y Concientización en el salón central del establecimiento. La actividad contará con la participación activa del Servicio de Oncología, el Servicio de Area Programática e Inclusión en Salud (SAPS) y estudiantes de la Tecnicatura Superior en Radiología. Desde la institución remarcaron la importancia de los controles periódicos, registrando que el cáncer de mama detectado a tiempo cuenta con elevadas posibilidades de tratamiento y curación.
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