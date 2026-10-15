Como única indicación, quienes acudan a realizar el estudio no deben aplicar talco ni desodorante antes de la práctica. De manera complementaria, el lunes a las 10, se realizará una Jornada de Promoción y Concientización en el salón central del establecimiento. La actividad contará con la participación activa del Servicio de Oncología, el Servicio de Area Programática e Inclusión en Salud (SAPS) y estudiantes de la Tecnicatura Superior en Radiología. Desde la institución remarcaron la importancia de los controles periódicos, registrando que el cáncer de mama detectado a tiempo cuenta con elevadas posibilidades de tratamiento y curación.