La Municipalidad invitó a la comunidad a visitar la Tienda de Emprendedores de Burzaco, que reúne una amplia oferta de productos artesanales, indumentaria, gastronomía y decoración.
Por el Día de la Madre -que se celebra el domingo-, el Municipio de Almirante Brown invitó a la comunidad a concurrir a la Tienda de Emprendedores Brown, un espacio comercial de la economía social ubicado en Burzaco que ofrece una amplia variedad de artículos elaborados de forma artesanal por productores del distrito. El establecimiento funciona en el Instituto Municipal de Economía Social (IMES), Cruz del Sur 1271. Allí se comercializan textiles, indumentaria, marroquinería, cosmética, perfumería, trabajos en madera y herrería, cerámica, encuadernación, artículos de vivero, juguetería, decoración, productos personalizados y de sublimado, junto a elaboraciones gastronómicas de pastelería y dulces.
La Tienda de Emprendedores abre de lunes a viernes de 9 a 17 y los sábados de 9 a 13. Para acceder al predio mediante colectivos, desde Burzaco están las líneas 160 (Ramal G) y 271 (Ramal C) y desde Adrogué las líneas 160 (Ramal G) y 514 (Ramal Claypole por Carlan). Desde la comuna resaltaron que "detrás de cada producto hay esfuerzo, creatividad y el compromiso de emprendedores que apuestan por el trabajo local; por eso, invitamos a todos a conocer la Tienda Brown, elegir sus regalos para el Día de la Madre y acompañar con cada compra el crecimiento de la producción local y la economía social".
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