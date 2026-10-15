La Tienda de Emprendedores abre de lunes a viernes de 9 a 17 y los sábados de 9 a 13. Para acceder al predio mediante colectivos, desde Burzaco están las líneas 160 (Ramal G) y 271 (Ramal C) y desde Adrogué las líneas 160 (Ramal G) y 514 (Ramal Claypole por Carlan). Desde la comuna resaltaron que "detrás de cada producto hay esfuerzo, creatividad y el compromiso de emprendedores que apuestan por el trabajo local; por eso, invitamos a todos a conocer la Tienda Brown, elegir sus regalos para el Día de la Madre y acompañar con cada compra el crecimiento de la producción local y la economía social".